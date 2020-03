Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo, että Suomessa on nyt kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin 17 ihmistä. Määrä kasvoi eilisen luvuista neljällä henkilöllä.

Koronakuolemista yksi on tapahtunut Pohjois-Pohjanmaalla. Iäkäs henkilö menehtyi viime perjantaina viruksen aiheuttamaan tautiin.

Laboratoriovarmistettuja tartuntoja on Suomessa nyt 1 384. Määrä on todennäköisesti huomattavasti suurempi, sillä testejä tehdään rajoitetusti. Esimerkiksi kaikkia lieväoireisia tai oireettomia henkilöitä ei testata.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) alueella on todettu yhteensä 58 koronavirustartuntaa. PPSHP kertoo, että viimeisen vuorokauden aikana positiivisia testituloksia on tullut yksi lisää.

Oulun yliopistollisesta sairaalasta (OYS) on kotiutettu kaksi koronapotilasta. Tällä hetkellä hoidettavana on kolme potilasta, joista kaksi on tehohoidossa.

Tartuntatapauksien määrää sairaanhoitopiireittäin voi seurata THL:n koronakartan avulla. Kartan tiedot saadaan tartuntatautirekisterin kautta.