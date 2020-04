Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on tuoreimpien lukujen mukaan kuollut Suomessa nyt 42 ihmistä. Lisäystä keskiviikon lukuihin tuli kahden ihmisen verran. Asiasta kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta. Nuorimmat kuolleet ovat ikäluokassa 40–59 vuotta.

Varmistettuja tartuntoja on nyt 2 605 kappaletta. Määrä on kasvanut edellispäivästä 118 tartunnalla.

Tartunnoista valtaosa on todettu Uudellamaalla: 1 627 tapausta.

Sairaalahoidossa on 244 ihmistä, joista 82 on tehohoidossa. Tehohoidossa olevien määrä on sama kuin keskiviikkona.

Alla olevan grafiikan latautuminen voi kestää hetkisen.