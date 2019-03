Korkein oikeus määräsi Pohjoismaisen vastarintaliikkeen väliaikaiseen toimintakieltoon – oikeus pohtii uusnatsijärjestön jatkoa myöhemmin

Korkein oikeus (KKO) on myöntänyt uusnatsijärjestö Pohjoismaiselle Vastarintaliikkeelle (PVL) valitusluvan. PVL on pyytänyt KKO:ta kumoamaan Turun hovioikeuden ratkaisun yhdistyksen lakkauttamisesta.

Aiemmin järjestön määräsi lakkautettavaksi myös Pirkanmaan käräjäoikeus.

KKO määräsi samalla uusinatsijärjestön väliaikaiseen toimintakieltoon. Kielto on voimassa siihen saakka, että KKO on ratkaissut asian lopullisesti.



Järjestön lakkauttamista on vaatinut alun perin Poliisihallitus. Poliisihallitus vaati järjestölle myös väliaikaista toimintakieltoa.



Poliisihallituksen mukaan yhdistys toimii olennaisesti vastoin lakia ja hyviä tapoja. Yhdistys muun muassa levittää vihapuhetta maahanmuuttajista, seksuaalivähemmistöistä ja juutalaisista. Tämä tapahtuu muun muassa holokaustin kyseenalaistamisena, fasistien ihannoimisena ja väkivallan hyväksymisenä yhdistyksen toiminnassa.

Uusnatsijärjestö PVL on kiistänyt Poliisihallituksen väitteet. Järjestö toimii omasta mielestään sanan- ja yhdistymisvapauden rajoissa.

KKO antaa asiasta lopullisen ratkaisunsa myöhemmin. Valitusasioiden keskimääräinen käsittelyaika KKO:ssa on valitusluvan myöntämisen jälkeen noin vuosi.