Korkeasaareen saapui uusi täplikäs peto – margai on pieni ja suurisilmäinen kissa, joka elää elämänsä puussa

Korkeasaareen on saapunut uusi täplikäs kissapeto, margai, Korkeasaaren eläintarha tiedottaa.

Kolmekiloisen, kaunisturkkisen ja suurisilmäisen kissan koti on trooppisessa Amazonia-talossa, sillä laji on kotoisin Etelä- ja Keski-Amerikan tiheistä metsistä. Margai on läheistä sukua oselotille ja se on tunnettu myös nimillä puuoselotti ja pitkähäntäkissa.

Nuori, vasta 2-vuotias naarasmargai tuotiin Korkeasaareen Walesista. Kissa uskaltautui ulos kuljetuslaatikostaan rehukeittiöltä tervetuliaisiksi tuodun viiriäisen ja kanin houkuttelemana, mutta piti aluksi laatikkoa turvapaikkanaan. Margaita varten tarhaan on tehty mittavia sisustustöitä, tuotu paljon kiipeilypuuta ja rakennettu pesäkoppeja sekä ravinnon piilottamiseen soveltuvia virikeoksia.

Monien muiden kissapetojen tavoin margaitakin on metsästetty kauniin turkkinsa vuoksi useita kymmeniä tuhansia yksilöitä. KUVA: Korkeasaaren eläintarha / Heidi Kouhia

Margai on niin taitava kiipeilijä, että se voisi viettää koko elämänsä puussa pyydystäen ravinnokseen kaikkea linnuista ja liskoista pieniin apinoihin. Se kiipeää oravamaisesti ja osaa laskeutua puusta pää edellä – yleensä kissat laskeutuvat takaperin. Margai voi myös roikkua rungosta hetkellisesti vain yhden käpälänsä varassa. Lähes kaikista muista kissaeläimistä poiketen se pystyy hyppäämään saaliin kimppuun myös puusta.

Monien muiden kissapetojen tavoin margaitakin on metsästetty kauniin turkkinsa vuoksi useita kymmeniä tuhansia yksilöitä. Nykyään laji on suojeltu ja sen kauppa on kielletty kansainvälisin sopimuksin, mikä on hillinnyt metsästystä.

Amazonin laitamilla metsät ja myös margain elinalueet ovat pirstoutuneet. Lajin entisiä elinalueita käytetään nyt ihmisten ja karjan ruuantuotantoon, mikä on nykyään margain suurin uhka. Suojelusta huolimatta margaiden määrä luonnossa on edelleen laskussa ja kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN luokittelee sen silmälläpidettäväksi. Margai kuuluu eurooppalaisten eläintarhojen suojeluohjelmaan (EEP).