Korkeakoulujen yhteishaku päättyy huomenna

Korkeakoulujen syksyn yhteishaku päättyy huomenna keskiviikkona kello 15.

Opetushallituksen mukaan haussa on tarjolla noin 6 600 opiskelupaikkaa. Valittavana on yli 200 koulutusohjelmaa, joista 20 on yliopistokoulutuksia. Korkeakoulujen yhteishaussa voi hakea sekä ammattikorkeakouluihin että yliopistoihin. Korkeakoulujen yhteishakuun eivät kuulu Poliisiammattikorkeakoulun ja Högskolan på Åland -ammattikorkeakoulun koulutukset.

Noin puolet aloituspaikoista on varattu ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Niin sanottu ensikertalaisuuskiintiö otettiin käyttöön vuonna 2016.

Valinnan tuloksista ilmoitetaan hakijoille viimeistään marraskuun lopulla, ja opinnot alkavat tavallisesti tammikuussa.

Yhteishaut järjestetään kaksi kertaa vuodessa.