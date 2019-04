Korkeakoulujen hakijamäärä pysyi lähes ennallaan – 79 prosenttia hakijoista ensikertalaisia

Korkeakoulujen kevään yhteishaun hakijamäärä pysyi lähes ennallaan edellisvuoteen verrattuna, kertoo opetushallitus. Kevään yhteishakuun osallistui 151 800 hakijaa, mikä on noin tuhat vähemmän kuin edellisenä keväänä.

Yhteishaussa oli haettavana noin 48 000 aloituspaikkaa, joista vähän yli puolet on ammattikorkeakouluissa. Suurin osa haettavana olleista korulutuksista on suunnattu toisen asteen tutkinnon suorittaneille. Korkeakouluilla on velvollisuus varata suuri osa aloituspaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville.

Opetushallituksen mukaan tämän kevään hakijoista 79 prosenttia oli ensikertalaisia. 62 prosenttia eli yhteensä 24 800 aloituspaikkaa on varattu ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville.

Yliopistoissa kovin kilpailu aloituspaikoista on kuvataidealalla (26,6 hakijaa aloituspaikkaa kohden) ja psykologiassa (20,1 hakijaa aloituspaikkaa kohden). Ammattikorkeakouluissa vaikeinta on päästä opiskelemaan luonnontieteiden alaa (6,8 hakijaa yhtä aloituspaikkaa kohden) ja sosiaali-, terveys- ja liikunta-aloja (5,6 hakijaa aloituspaikkaa kohden).

Hakijat voivat saada tietoja opiskelupaikoista huhtikuun puolivälistä lähtien. Kaikkien valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 28. kesäkuuta.