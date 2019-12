Korjauskelvoton elektroniikka valittiin vuoden turhakkeeksi – erityismaininnan saivat parin vuoden välein vaihdettavat älypuhelimet

Tulos olisi varmasti erilainen, jos valitsija olisi toinen taho. Teknologia kehittyy huimaa vauhtia ja tulee kehittymään edelleen. Integraatio. 2005 oli valittuna katumaasturi ja nyt se on trendi. Autonvalmistajat lopettavat farmariautojen valmistusta, koska katumaasturit myy. Korjauskelvotottomat tuotteet yleisesti ovat olleet trendi jo pitkään. "Koti printterit" ovat olleet pitkään sellaisia, että niitä voi/kannata korjata. Samoin osa kodinkoneista. Korjaaminen on kallista. Miksi? Koska kulut. Se, että täällä periferiassa joku on "mielessään" maailman kehityskulkua vastaan, on oikeasti aivan sama.