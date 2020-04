Konsulteille lähtöpassit hävittäjäneuvotteluista – taustalla ex-komentaja Lindbergin valinta F-35:n lobbariksi

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) päätti perjantaina keskusteltuaan presidentti Sauli Niinistön kanssa, ettei konsultteihin pidetä enää mitään yhteyksiä hävittäjähankkeen valmistelussa. Puolustusvoimain edellinen komentaja Jarmo Lindberg siirtyi Lockheed Martinin neuvonantajaksi.

Hävittäjälobbarit eivät ole enää tervetulleita tekemisiin Suomen hävittäjähankkeen valmistelua tekevien henkilöiden kanssa, tiedottaa puolustusministeriö.

Näin päätti puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) keskusteltuaan tasavallan presidentin Sauli Niinistön kanssa.

Hävittäjäkilpailutuksen julkinen tasapuolisuus koki kolauksen torstaina, kun STT uutisoi edellisen puolustusvoimain komentajan Jarmo Lindbergin siirtyneen Lockheed Martinin ja F-35-hävittäjän neuvonantajaksi.

Lindberg ei ole ainoa entinen upseeri, joka on hävittäjävalmistajien palkkaamana neuvonantajana. Hän on kuitenkin arvovallaltaan ja tiedoiltaan erityisasemassa. Hän on neuvonantajista ainoa, joka on nähnyt kaikkien kilpailutukseen osallistuneiden valmistajien tarjoukset.

Lindberg liittyi Lockheed Martinin joukkoon hiljattain. Hänen komentajakautensa loppui heinäkuun lopussa 2019.

Lockheed Martinin F-35 on puolestaan voittanut suurimman osan hävittäjäkilpailutuksista Euroopassa viime vuosina.

Tästä eteenpäin hävittäjähankkeessa vedotaan kaikkiin tarjoajiin, ettei konsultteja käytettäisi virallisissa neuvotteluissa.

– Nyt tehdyn linjauksen taustalla on, että HX-hävittäjähankkeessa on siirrytty valmistelemaan lopullista tarjouspyyntöä ja tässä vaiheessa halutaan tehdä selvä ero tarjoajayritysten ja heitä edustavien konsulttiyritysten välille, puolustusministeriö perustelee.

Myös muita evp-konsultteja

Seuraavaksi tunnetuin hävittäjälobbari on entinen puolustusvoimain komentaja, amiraali Juhani Kaskeala. Hän edustaa Boeingin Super Hornetin ja Growlerin tarjousta. Kaskeala ei kuitenkaan ole ollut komentajana HX:n tarjouskilpailun aikana, toisin kuin Lindberg.

Entinen Lapin lennoston komentaja Jukka Ahlberg konsultoi Eurofighteria, entinen ilmavoimien esikuntapäällikkö Kari Salmi taas Saabia ja merivoimien entinen komentaja Kari Takanen Dassaultia.

Osa konsulteista oli paikalla, kun yhtiöt esittelivät hävittäjiään medialle HX Challengen aikaan tammi–helmikuussa Satakunnan lennostossa Pirkkalassa.