Kommentti: Yritystukien karsinta päätyi sotkuun – listalla olisi ollut varaa valita poistettavia tukia

Jos eduskunnan tehokkuutta halutaan nostaa niin puututtava kansanedustajien 5 kkn lomiin ja voidaan karsia avustajia ( ennen pärjäsivät ilman). Kansan kanssa samalle tasolle lomat niin hommat tullee hoidettua paremmin eikä eriarvoisuutta. Puoluetuet pois kun ovat keränneet sitä jo vuosia ja elleivät ole sijoittaneet pääomaa ja siten kasvattaneet omavaraisuutta ja kannattavuutta niin on se kunkin oma moka. Nyt on jo aika poistaa ne. Monet turhat yritystuet pois kun monien muidenkin firmojen on pärjättävä ilman.