Kommentti: Viranomaisten liipaisinsormi on nyt herkkänä – Vasta kuumimman keskustelun laannuttua nähdään, paraniko laitoshoidon taso

Laitoshoidossa asuvien tilanteesta tuli yhtäkkiä koko Suomen asia. Johtavatko toimenpiteet pysyviin parannuksiin nähdään vasta sitten, kun julkisen keskustelun aikanaan valtaavat uudet aiheet.

Kirjoitin reilu viikko sitten, että vaalikeskustelun teemat tuntuvat vaihtuvan vähän väliä. Yksi aihe näyttää kuitenkin pysyvän valitettavan ajankohtaisena viikosta toiseen.

Tulppa on lähtenyt kunnolla irti, ja laitoshoidon epäkohtia selvitellään sekä viranomaisten, poliitikkojen että median voimin.

Varsinkin opposition intressissä on pitää aihe välikysymyksineen agendalla niin pitkään kuin suinkin. Myös hallituspuolueet ovat reagoineet. Kokoomus tosin ruopi ja sekoili aikansa lähtökuopissa, kunnes ymmärsi kaivavansa itseään syvään kuoppaan. Äänestäjät rankaisivat heti Ylen tuoreimmassa kannatuskyselyssä.

Hoitajamitoituksen kirjaamiselle lakiin löytyy nyt tukijoita, ja soveltuvuuskokeet aiotaan palauttaa muun muassa hoitoalan ammatilliseen koulutukseen. Kävi niin kuin usein käy; vasta riittävän räikeät julkisuuteen tulevat tapaukset avaavat silmät.

Viranomaiset ovat alkuvuoden aikana keskeyttäneet jo kahden yksityisen hoivakodin toiminnan. Ensiksi lappu pistettiin luukulle Esperi Caren hoivakoti Ulrikassa Kristiinankaupungissa ja sen jälkeen Attendon hoitokoti Pelimannissa Alavudella. Pelimannin asukkaita ei siirretä muualle, vaan kuntayhtymä ottaa toiminnan haltuunsa.

Aika näyttää, onko samanlaisia väliintuloja tiedossa lisää vai riittävätkö oheiset esimerkit pelästyttämään palveluntuottajat niin, että mahdolliset epäkohdat laitetaan kuntoon pikapikaa.

Alan työntekijäjärjestöt Tehy ja Super ovat pitäneet vanhustenhoidon epäkohdista meteliä poliitikkoja pitempään. Kyse on toki etujärjestöistä, joiden tehtävänä on ajaa jäsenistönsä etua, mutta niiden näkemykset on syytä ottaa vakavasti, koska ne kumpuavat kentältä.

Avainasemassa ovat palvelua tilaavat kunnat. Samalla niiden on pidettävä oma pesänsä puhtaana eli huolehdittava omien hoitolaitostensa tasosta. Valvovien viranomaisten eli aluehallintovirastojen ja Valviran liipaisinsormi on juuri nyt herkkänä.

On erinomaista, jos nyt käynnissä oleva keskustelu lakimuutoksineen todella johtaa tilanteen pysyvään parantumiseen. Kestää kuitenkin aikansa ennen kuin koulutusjärjestelmä tuottaa vaadittavan määrän uusia työntekijöitä täyttämään kiristyvät hoitajamitoitusvaatimukset.

Kiivain keskustelu laantuu aikanaan, ja tilalle tulevat uudet aiheet. Vasta silloin mitataan viranomaisvalvonnan tehoa ja palveluntarjoajien moraalia. Myös medialla on vastuunsa seurata, onko lupauksista pidetty kiinni.

Huomiota saavat usein he, joiden ääni kuuluu parhaiten. He eivät useinkaan ole laitosten asukkaita.