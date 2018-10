Kommentti: Viimeistään uutiset eduskunnasta kertovat, että kiusaamisesta on tullut uusi kansantautimme

Häirintä ja kiusaaminen näyttävät olevan kansantautimme. Katsotaan, josko rauha palaisi Arkadianmäelle.

Anita Simola KUVA: PEKKA LASSILA/KL

Nimittelyä, ilkeyksiä, valheellisten tietojen levittämistä, suosikkipiirejä ja huutamista päin naamaa.

Ei, nyt ei olla peruskoulussa, vaan demokraattisesti valitussa eduskunnassa.

STT:n tuore kysely kertoo, että yllättävän moni kansanedustaja on kokenut tai on ollut todistamassa työpaikkakiusaamista.

Se voi olla vähättelyä, naureskelua ja tervehtimättä jättämistä. Osa nuorista edustajista on kokenut, että heitä syrjitään iän takia. Mitä nuo nuoret mistään mitään tietää?

Eduskunta on ollut luupin alla muutoinkin. Muutama viikko sitten julkistettiin tasa-arvokyselyn tulokset. Kyselyn mukaan edustajiin kohdistuu paljon uhkailua ja erityisesti edustajien niskaan kaatuu rapaa sosiaalisessa mediassa.

Tutkimuksen huutomerkin arvoinen tulos on, että eduskunnassa koetaan seksuaalista häirintää yllättävän paljon. Vastanneista liki 150 edustajasta 12 naista ja 17 miestä kertoivat kokeneensa seksuaalista häirintää eduskunnassa, eli viidennes.

Eikä tässä vielä kaikki.

Kansanedustaja Anna Kontulan (vas.) kirjoittama teos Ystäviä ja vihamiehiä näki päivänvalon viikko sitten.

Kirjassa Kontula ruotii Suomen julkisimman ja salaisimman työpaikan eli eduskunnan ilmapiiriä. Eduskunta on talo, jossa taistellaan vallasta. Se tuo mukanaan toisenlaiset haasteet kuin monessa muussa työpaikassa.

Aineistoa on siis riittämiin, eli tiedämme tarkasti, miten ja missä poliitikkoa kiusataan.

Mutta onko se mikään ihme? Kiusaamista tuntuu olevan joka suunnalla. Kun lukee julkisuuden henkilöistä tehtyjä haastatteluja, niin yksi jos toinen on ollut koulukiusattu. Jos on käynyt oikein huono tuuri, niin kiusaamista on ollut myös työelämässä.

Tietokirjailija Kaisa Töllin uutuuskirja paljasti, että moni asepalveluksen suorittanut nainen on joutunut kiusatuksi.

Miten tässä näin kävi?

Kiusaamisesta on tullut uusi kansantautimme. Onhan sitä toki ollut aikojen alusta, mutta nyt ongelmista puhutaan herkemmin niiden oikeilla nimillä. Pure vain hammasta yhteen, äläkä välitä -ohje ei enää toimi.

Jokainen tapaus on huolestuttava, olimme sitten eduskunnassa, koulussa, armeijassa tai missä tahansa.

Toisaalta mopon karkaaminen käsistä eduskunnassa ei ole yllättävää. Onhan vaalikausi lopuillaan ja valtakirjan uusiminen hermostuttaa.

Lisäksi tunteita herättävä sote-uudistus on levällään. Eipä tarvita erillisiä kyselyjä siitä, miten sote-valiokunnassa menee. Täysi rähinä tuntuu olevan päällä.

Tasapuolisuuden vuoksi täytyy mainita, että eduskunnasta löytyy toki edustajia, jotka pitävät talon ilmapiiriä varsin hyvänä, mutta nollatoleranssiinhan sitä pitää pyrkiä.

Siihen toivottavasti päästään, kun eduskunnassa pannaan iso vaihde päälle. Eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok.) kertoi maanantaina, että talossa on aloitettu uudistukset epäasiallisen käytöksen, häirinnän ja uhkailun kitkemiseksi.

Keväällä uusille kansanedustajille luvataan perehdytyskoulutusta. Työsuojelutoimikunta seuraa ja lupaa puuttua tapahtumiin aiempaa herkemmin. Hyvä niin.

Eduskunnasta lähtee vapaaehtoisesti iso joukko kansanedustajia. Tilalle nousevat uudet nuoret voimat. Toivoa sopii, että he toisivat mukanaan uuden poliittisen kulttuurin, jossa kiusaajalle ei jää tilaa.

Jos eduskunta siinä onnistuu, niin ehkä siinä onnistuvat muutkin ajan kanssa.