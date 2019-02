Kommentti: USA on tositarkoituksella mukana Suomen hävittäjäkaupassa – tarjoaa sellaisen valikoiman, josta monet Nato-liittolaisetkin saavat vain haaveilla

F-22 ei ole kaupan, koska sitä ei ole enää valmisteta, ei ole valmistettu vuosikymmeneen eikä tuotantoa enää voida aloittaa. Kone olisi tyyppinä vanhentunut.

Tiettävästi Yhdysvallat tarjoaa Growleria Saksalle ja tarjoaisi jokaiselle muullekin liittolaiselle, joka kysyisi. Siis sellaiselle, joka tilaa samalla SuperHornetteja (tuskin enää kukaan muu kuin entinen Hornet-käyttäjä). Tällä hetkellä jokaisella SuperHornet-käyttäjällä on myös Growlereita. Siis RAAF & USN. Ehkä Kuwaitille ei tarjottu tai Kuwait ei edes halua. Yhdysvalloilla säilyy joka tapauksessa vahva ote käyttäjään softan kautta.

Koska kyseessä on oleellisesti SuperHornetin (F/A-18E/F) versio (EF-18G) , ei sitä kannata ostaa, jos ei osta myös SuperHornettia, koska tulisi erilainen kone joka vaatisi kuitenkin täydellisen huolto- ja koulutusohjelman. F-35A + EF-18G siis ei olisi kovin fiksu valinta.

ELSO-lisälaitteita voidaan asentaa muihinkin hävittäjiin tai vaikka eteen työnnettäviin lennokkeihin - Suomen Horneteissakin on vaatimattomampi versio. Hintavia ne ovat, tosin suurin kustannus ei ole rauta vaan softa ja sen monistuskustannus on marginaalinen. Kyse on vain siitä, kuinka paljon rahaa myyjä haluaa Suomelta tehtyyn ja muutenkin tehtävään kehitystyöhön.

Mikä on Suomen oma osaaminen?