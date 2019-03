Puolustusvoimille kuuluisi Kaikkien aikojen paras selitys -palkinto Lemmenjoen Lapinmajan varustukseen kuuluneesta discopallosta.

Ilmavoimien esikunnan mukaan Ilmasotakoulun harjoitukseen 120 eurolla halpakaupasta hankittuja bilevermeitä käytettiin Lemmenjoen harjoituksessa.

Jokainen voi mielessään vapaasti kuvitella, mitä ihmettä siellä harjoiteltiin.

”Hankitun materiaalin jatkokäyttö on suunniteltu Ilmavoimien soittokunnan käyttöön esimerkiksi lastenkonserteissa, alokkaiden tulojuhlissa sekä muissa Ilmavoimien soittokunnan big band -tilaisuuksissa.”

Ei tämä välttämättä ole valehtelua. Ehkä upseerit viattomasti vain muistelivat Lemmenjoen yössä hurjaa nuoruuttaan mokkereina.

Tai sitten esikunta ei kehdannut kertoa todellista syytä, että ostokset johtuvat Puolustusvoimien komentajasta, joka 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa ei ehtinyt lentokadettikoulunkäynnin vuoksi riittävästi discoilemaan.

Puolustusvoimat onkin hyvin vahvistamattomien tietojen mukaan hankkinut lainausmerkeissä "Ilmavoimien soittokunnan käyttöön" myös singlet In the navy, Kersantti Karoliina ja Da Ya Think I'm Sexy? sekä nipun Åke Blomqvistin tanssivideoita.

Iltaisin ja viikonloppuisin Helsingin Kaartin kasarmin korttelin virkahuoneiden ikkunat ovat satunnaisten ohikulkijoiden mukaan ikään kuin välkehtineet samalla, kun Kasarmitorille on samasta suunnasta kantautunut tasainen disco-kompin jytke.