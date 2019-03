Kommentti: Sipilän perintölistasta jäi uupumaan kallein kruunun jalokivi – vieläkö politiikka kiinnostaa, vai onko nyt kotiinpaluun aika?

Keskustan puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä kertoo perjantaina Lännen Median maakuntalehdissä, ettei hän ole kokenut politiikkaa tympiväksi.

– En kai minä muuten olisi ehdolla vaaleissa, hän toteaa puheenjohtajahaastattelussa.

Tuota vastausta voi nyt analysoida monelta kantilta, kun tiedämme dramaattiset tapahtumat perjantaiaamulta. Hallituksen lippulaiva, sote-uudistus, kaatui sittenkin.

Sipilä on alusta pitäen korostanut, että se on tulos tai ulos -menetelmä, jota hän käyttää. Oppi on peräisin yritysmaailmasta, jossa Sipilä ennen politiikkakauttaan teki menestyvää uraa.

Nyt Sipilä lunasti lupauksensa. Kun katsoo hallituskautta taaksepäin ja sitä, miten useasti tuota tulos tai ulos -lausetta on käytetty, niin hallituksen ero ei ollut yllätys. Sana pidetään.

Pääministeri kertoi aamupäivän tiedotustilaisuudessa, että soten kaatuminen oli valtava pettymys. Tämä näkyi vahvasti myös Sipilän kasvoilta.

Hallitus on pistänyt Suomea kuntoon niin kuin lupasi. Kauden aikana on saatu noin 140 000 uutta työpaikkaa, taloutta on tasapainotettu ja velkaantuminen taitettu. Vain yksi tähti puuttui, eli se kovan onnen sote.

Sipilä ehti jo hehkuttaa, että puolue tekee vaalityötään normaaliin tapaan. Päälinjana ovat maakunnat, joihin keskusta toivoo soten nojaavan jatkossakin. Se onkin notkein tapa saada sote joskus maaliin.

Mutta miten tämä vaikuttaa Sipilän jatkoon?

Hän kertoo samaisessa puheenjohtajahaastattelussa, ettei hänellä ole varasuunnitelmia. Tarkoitus on mennä päivä kerrallaan.

Keskustassa ei ole näkyvästi vaadittu Sipilän vaihtamista. Vaikka puolueesta kuuluu paljon soraääniä, on se onnistunut suoristamaan rivinsä tiukan paikan tullen.

Osa vanhoillisesta keskustan Alkio-siivestä katsoo, että kokoomus on vienyt keskustaa oikealle kuin pässiä narussa.

Puolueella on kova taisto ampua rivinsä suoriksi. Gallup-luvut eivät ole olleet mannaa pitkään aikaan. Puolueen vanhaa On kotipaluun aika -vaalilausetta voisi tulkita uudelleen. Puolue kaipaa nyt kipeästi näitä kotiinpalaajiaan.

Sipilä tuli politiikkaan varttuneessa iässä, hänellä ei ole nuorisopolitiikasta saatua perintöä, eikä liioin muutakaan kokemusta puolueesta. Siksi hän olikin virkistävä hahmo. Elettiinhän vielä neljä vuotta sitten varsinaista insinööri Kempeleestä -hurmiota.

Vaikka kallein kruununjalokivi eli sote jäi saamatta Sipilän perintölistalle, politiikka ehkä kutkuttaa häntä vielä sen verran, ettei periksi anneta.

Eri juttu on, jos vaaleissa odottaa rökäletappio. Silloin voi tilanne kuumeta kentällä siihen suuntaan, että vaihtoa vaaditaan. On hyvä muistaa, että puolue pani jo puoluesihteerinsä vaihtoon vuosi sitten. Paraneeko kannatus henkilöitä vaihtamalla? Joskus paranee, joskus ei.

Mikäli aletaan spekuloida Sipilän jatkajalla, niin nimiä kyllä löytyy.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko olisi täysin oppinut puheenjohtaja. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen on jo saanut anteeksi nuorisosäätiöt sun muut asiat, joten näytön paikka olisi myös hänellä.