Kommentti: Seurasimme järjetöntä ajan ja rahan tuhlausta ei minkään takia – ex-oppositio tekee nyt melkein samanlaista sotea, jonka se jarrutti jumiin

"En osta selitystä, että valinnanvapauden takia piti sote kaataa. Miksi se on keneltäkään pois, jos potilas saa itse valita hoitopaikkansa?" Valinnanvapaus törmäsi kokoajan perustuslakiin koska harvaanasutussa maassa valinnanvapautta ei synny kaikkialle. Toinen asia on että valinnanvapaus mutkisti hoitoketjujen yhdistämistä mikä oli alkuperäinen soten tavoite. Lisäksi se olisi kallis ja tästä johtuen sitä olisi pitänyt rajata ja omavastuuta eli potilasmaksuja nostaa. Kuva siitä että potilas olisi valinnut lääkärin ja maakunta olisi maksanut kaiken on väärä. Olisiko toimittajan pitänyt hiukan hillitä järjetöntä mutua jutussaan ja ottaa asioista selvää? Huonoa journalismia.