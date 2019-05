Kommentti: Sähköauton latauspisteet kuuluvat työpaikoille ja taloyhtiöihin – hinta ei ole enää ylivertainen este puhtaammalle autoilulle

Yritin äkkiseltään katsoa oulun energian sivuilta, paljonko maksaa esim. OKT talon 25A sulakkeen koon muuttaminen 35A kokoon. Ei heti löytynyt, toki tuulivattien hintoja oli esillä. Se olisi myös mukava tietää, mikä on KRT sulakekoot (oliskoon jotain 125 tai 160A?) ja paljonko niiden seuraavaan kokoon muuttaminen lisää kustannuksia. Pitääkö syöttöjohdot vaihtaa, entä koko keskus, onko uusittava. Kait täällä on kipinämikkoja, jotka osaa siihen vastata. Vaikka noista autolatauksista on jo pari vuotta puhuttu, tästä ei juurikaan. Arvuutteluja toki.