Kommentti: Rinne veti iltamyöhällä ässän hihastaan – Kulmunin kakistelu pitkitti hallituskriisiä

Asiassa tehdyt päätökset kuuluvat osakeyhtiölain ja valtion omistajapolitiikan mukaan yhtiön hallitukselle ja toimivalle johdolle. Ministeri Paatero on ilmoittanut kesällä 2019 Postille valtio-omistajan tahdon olevan, että työehtoja ei poljeta. Mitä tässä on jätetty tekemättä ja mitä valehdeltu?

Jos hallituksessa olisi ollut kokoomus, perussuomalaiset ja keskusta, lopputulos olisi lakosta huolimatta ollut työehtosopimuksen siirto halvempaan ja palkkojen aleneminen. Tämä on näiden puolueiden ideologinen tavoite. Heille osa kansasta kuuluu ahkeriin(työhulluihin), taitaviin(hyvät sukulais- ja lahkosuhteet), joille kuuluu hyvä elintaso. Loput ovat heidän mielestään laiskaa rupusakkia tai vihervasemmistolaisia, joiden toimeentulolla ei ole niin väliä.