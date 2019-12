Kommentti: Rinne veti iltamyöhällä ässän hihastaan – Kulmunin kakistelu pitkittää hallituskriisiä

Tätä hallitusta on opposition ollut vaikea hyväksyä. Se tuomittiin ensi metreillä. Tämä postishow on saanut suhteettoman huomion. Oppositiokin ampuu yli: on vain tarkoitus hankaloittaa tilannetta. Media on tässä teatterissa hyvin mukana, varsinkin Iltasanomat. Meille äänestäjille pukataan farssia päivästä toiseen.