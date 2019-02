Se on nimenomaan kansalaisten etu, että hylätään Sote, jossa pistetään pörssiyhtiöiden hoidettavaksi sellaiset tehtävät, jotka tulee järjestää koko kansalle perustasoisena.

Pörssiyhtiön, kuten kaiken yksityisomisteisen yhtiön tehtävä on tehdä omistajalleen voittoa, eikä suinkaa palvella yhteiskutaa tasavertaisesti.

Se on tietenkin katsojan silmissä, jos puolueen etu on pörssiyhtiön etu ja kansan etu siinä samalla.

Minun mielestäni näin ei ole ja käännyin Vasemmistoliiton kannattajaksi ja lupaan käydä äänestämässäkin!