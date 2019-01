Kommentti: Miksi Puolustusvoimat vaikenee korkeita upseereja koskevista rikosepäilyistä?

Pääesikunnassa on vallinnut rikkomaton radiohiljaisuus siitäkin huolimatta, että syyttäjä ilmoitti torstaina harkitsevansa esiselvityksen tekemistä armeijan korkeimman upseerin, komentaja Jarmo Lindbergin osalta.

Puolustusvoimat on vaiennut järjestelmällisesti loppuviikon aikana rikosepäilyistä, jotka koskevat Meri- ja Ilmavoimien korkeita upseereita.

Pääesikunnassa on vallinnut rikkomaton radiohiljaisuus siitäkin huolimatta, että syyttäjä ilmoitti torstaina harkitsevansa esiselvityksen tekemistä armeijan korkeimman upseerin, komentaja Jarmo Lindbergin osalta. Kyse on Lindbergin toiminnasta Lemmenjoen kertausharjoituksen selvittelyn aikana.

Komentaja on pysynyt poterossaan. Hän ei ole lukuisista pyynnöistä huolimatta antanut yhtään haastattelua.

Julkisuuteen noussut Lemmenjoen vapaaehtoinen kertausharjoitus pidettiin Inarissa syksyllä 2017. Karjalan lennoston silloinen komentaja, eversti Markus Päiviö on saanut harjoitukseen liittyen syytteet esimiesaseman väärinkäyttämisestä, palvelusrikoksesta ja kunnianloukkauksesta.

Haastehakemus tulee julkiseksi vasta asian oikeuskäsittelyssä, joten Lemmenjoen tapahtumista liikkuu toistaiseksi niukasti tietoa.

Myös Ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Sampo Eskelinen on syytteessä palvelusrikoksesta tai vaihtoehtoisesti tuottamuksellisesta palvelusrikoksesta. Hänen epäillään laiminlyöneen esitutkinnan käynnistämisen viivytyksessä Päiviön toiminnasta.

Toisen puolustushaaran eli Merivoimien osalta esteellisyyskysymyksiin liittyvät rikosepäilyt koskevat entistä esikuntapäällikköä, lippueamiraali Timo Hirvosta. Hänet on määrätty erityistehtäviin Pääesikuntaan KRP:n esitutkinnan alkamisen jälkeen. Esitutkinnan alkaminen viivästyi myös Merivoimien tapauksessa. Hirvonen ei syksyn aikana antanut kommentteja asiasta.

Puolustusvoimien viestintäjohtaja Sami Nurmi on vastaillut viikon varrella kohteliaasti haastattelupyyntöihin ja tiedusteluihin, mutta mikään ei ole murtanut vaikenemisen muuria.

Asiassa ei ole kyse ainakaan resurssien puutteesta. Pääesikunnan tiedotusosastolla työskentelee armeijan verkkosivujen mukaan ainakin kahdeksan eri rooleissa toimivaa viestijää. Tämän lisäksi eri puolustushaaroissa Meri-, Ilma-, ja Maavoimissa työskentelee lukuisia tiedottajia.

Syitä vaikenemiskulttuurille voidaan vain arvailla. Lännen Median tietojen mukaan Puolustusvoimien niukka tiedotuslinja on aiheuttanut hämmennystä myös puolustushallinnon sisällä.

Julkisuuslaki määrää, että viranomaisen eli myös Puolustusvoimien on edistettävä toimintansa avoimuutta ja tiedotettava toiminnastaan. Lain mukaisen tiedottamisen luulisi olevan myös armeijan edun mukaista, jolloin huhuille ja arveluille esimerkiksi heidän oman organisaationsa sisällä jäisi vähemmän tilaa.

Eversti Päiviö on pääosin kiistänyt syyllistyneensä tutkittuihin rikoksiin. Ilmavoimien komentaja Eskelinen on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Lippueamiraali Hirvonen on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Hirvosen osalta poliisin esitutkinta on kesken.

Päiviön ja Eskelisen syytteitä käsitellään aikanaan Helsingin hovioikeudessa.

