Kommentti: Kulmunin tulikoe oli raskas ja väsyttävä – Keskusta haluaa välttää kymppipuolueen leiman

Sählätään ja sohlataan niin, että kukaan ei älyä kiinnittää huomiota Postin johtoon, joka on koko sopan aiheuttaja. Postin johdon osaamattomuus ja ahneus aiheutti koko sopan, mutta nyt siitä tehtiin poliittinen taisto. Postin pojat saavat olla rauhassa.

Keskusta on pitkä vihainen. Demarit saivat aikaan Jäättenmäen eron, ja kepu odotti kärsivällisesti hetkeä kostolle. Kertoo paljon kepusta. Puolueiden pitäisi hoitaa maan asioita mutta aika menee tämmöiseen puukoila heittelyyn.

Rinteelle ja Paaterolle viritettiin ansa, ja molemmat astuivat siihen. Silti on aivan yhden tekevää minä päivänä kumpikin sai tietää Postin suunnitelmista, koska molemmat sanoivat, että työehtosopimuksen siirrolla ei saa heikentää työntekijöiden palkkoja. Juuri niin Posti teki ja se oli Postin tarkoituskin. Nyt homma karkasi lapasesta ja meni lapselliseksi politikoinniksi, kun huomio pitäisi kiinnittää Postin johtoon, joka ei noudattanut jo kesällä saamiaan ohjeita: työntekijöiden palkkoja ei saa halpuuttaa. Huomio siis Postin johtoon!