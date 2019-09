Kommentti: Hävittäjähankkeen varjoon jäänyt merivoimien suurponnistus tuo työtä ja varmuutta – Uusilla korveteilla voidaan torjua myös sukellusveneitä ja ilma-aluksia

Anita Simola KUVA: Joel Maisalmi

Torstaina iltapäivällä on odotettavissa hyviä uutisia varsinkin lounaiseen Suomeen. Merivoimien mittavan laivue 2020 -hankkeen sopimuskokonaisuus on valtioneuvoston käsittelyssä.

Kyse on merivoimien jättihankkeesta, jonka kustannusarvio on noin 1,2 miljardia euroa. Summasta rakentamisen osuus on noin puolet.

On totta, että laivue on jäänyt hiukan puolustusvoimien toisen suururakan eli hävittäjien uusimisen varjoon. Kyse on myös eri hintaluokan hankkeista.

Hävittäjäkaupan kustannusarvio on 7–10 miljardia euroa, eli ilmavoimien suurkauppa voi olla liki kymmenen kertaa kalliimpi kuin merivoimien kauppa.

Merivoimat korvaa seitsemän käytöstä poistuvaa alusta. Tilalle hankitaan neljä uutta monitoimikorvettia.

Alukset rakennetaan Raumalla, mutta taistelujärjestelmät hankitaan ulkomailta. Monitoimikorvettien suunnittelussa ja rakentamisessa on alusta pitäen tähdätty vankkaan kotimaisuusasteeseen ja huoltovarmuuteen. Puolustuskyvyn kannalta on tärkeää, että aluksille saadaan luotua koko niiden elinkaaren kestävä huoltovarmuus.

Huoltovarmuuden lisäksi hanke otetaan avosylin vastaan, sillä laivojen rakentaminen tuo Suomeen uutta työtä, jota tarvitaan.

Tuoreimpien tietojen mukaan voidaan puhua jopa 3 000 uudesta työpaikasta, kun kokonaisuuteen lisätään alihankkijat.

Odotettavissa on, että kun päätös laivue 2020:sta on tehty, kauppa voi poikia uusia tilauksia. Laivat on tarkoitus rakentaa Rauma Marine Constructionsin telakalla.

Se on raumalainen laivanrakennusyhtiö, joka on omassa kokoluokassaan ainut kokonaan kotimaisesti omistettu laivanrakennusyhtiö.

Merkillepantavaa on, että hanke on monivuotinen, joten uudet työtkin jakaantuvat monille vuosille. Työtä riittää pitkälle ensi vuosikymmenelle asti.

Alukset on tarkoitus rakentaa vuosina 2021–2025 ja koko uuden laivueen olla valmis vuonna 2028.

Monitoimikorvetti on nimensä mukana alus, joka pystyy moneen.

Sillä kyetään torjumaan laivoja ja muita aluksia. Se pystyy merimiinoitukseen ja sillä voidaan torjua myös sukellusveneitä sekä ilma-aluksia.

Aluksilta pystytään käyttämään tulta maakohteita vastaan. Ne voivat olla pitkään merellä ja niitä voidaan käyttää ympäri vuoden.

Korvettien sanotaan pärjäävän Itämerellä vaikeassakin säässä tai jäätilanteessa.