Kommentti: Australia, rasvaamattomien miesten mallimaa

Aurinkorasvat aiheuttavat ihosyöpää, piste. Tämä on tieteellinen tosiasia. Ihosyöpää ei käytännössä ollut olemassa ennen aurinkorasvoja, siitäkään huolimatta että vanhan ajan ihmiset olivat ulkosalla paljon enemmän kuin nykyään, kesäaikaan usein koko päivän, joka päivä. On aivan hullu väite että luonnollinen auringonsäteily aiheuttaisi syöpää, sen tarkoituksena on vain palvella markkinoita.