Komeetta Wirtasen voi erottaa taivaalta jopa paljain silmin – jäästä ja sorasta muodostunut lumipallo poikkeuksellisen lähellä

Komeetta Wirtanen on kohoamassa joulukuussa korkealle Suomen taivaalle ja se on kirkastumassa ennusteiden mukaan juuri ja juuri paljain silmin nähtäväksi.



Kirkkaimmillaan Wirtasen odotetaan olevan 17.12. jälkeen, mutta Kuu haittaa loistollaan komeetan näkymistä juuri pyrstötähden ollessa parhaimmillaan.



Wirtanen on joulukuun alusta eteenpäin taivaalla kutakuinkin koko pimeän ajan. Komeetta on korkeimmillaan etelätaivaalla noin kello 22, loppukuusta noin kello 23.



Wirtanen kiertää Auringon noin 5,4 vuodessa. Tällä kierroksella se ohittaa maan poikkeuksellisen läheltä, joten se näkyy taivaalla nyt kirkkaampana kuin yleensä.

Wirtanen on halkaisijaltaan reilun kilometrin oleva löyhä, jäästä ja sorasta muodostunut kappale. Se on nimetty löytäjänsä, Lickin observatoriossa työskennelleen Carl A. Wirtasen mukaan. Wirtasella oli suomalaiset sukujuuret.

– Wirtanen näyttää paljain silmin himmeältä ja utuiselta, melko tasavaloiselta pallolta. Kiikari kannattaa ottaa mukaan apuvälineeksi, kommentoi Ursan asiantuntija Veikko Mäkelä.

Vaikka komeettoja usein kutsutaan pyrstötähdiksi, Wirtanen ei ole kehittänyt itselleen kirkasta pyrstöä.



Tähtiharrastajan kannalta Wirtasessa erityisen mielenkiintoista on komeetan lähiohitus, Mäkelä kertoo.

Komeetta on lähinnä maata ja lienee kirkkaimmillaan 17. joulukuuta, jolloin se on juuri ohittamassa Seulasia. Tällöin pyrstötähteä kannattaa etsiä heti kuun laskettua noin klo 01.30 aamulla.

Lähiohituksen aikaan komeetan nopeus taivaalla on kaikkein hurjimmillaan: Wirtanen liikkuu tunnissa tällöin noin kolmanneksen täysikuun läpimitasta taivaalla.

Kuu häiritsee kirkkaudellaan havaintoja noin viikon verran 18. joulukuuta alkaen.

Tapaninpäivänä 26. joulukuuta komeettaa voi koettaa havaita alkuillasta ennen kuun nousua, joka tapahtuu Oulussa kello 20.01 ja Utsjoella kello 19.09. Wirtasta voinee tarkkailla paljain silmin vielä ensi vuoden alussakin.