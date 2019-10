Kolumni: Yksilövalinnat eivät pelasta maailmaa, mutta ne valmistavat lapset ja nuoret tulevaan

Tärkein ilmastotyö tehdään nuoren sukupolven telluslaisten kanssa, pohtii ympäristötoimittaja Jami Jokinen.

Kuluttaja voi olla kapitalismissa kuningas, mutta käytännössä se ei näytä toimivan.

Kirjoittaja on Lännen Median ympäristötoimittaja Jami Jokinen.

Puheet yksilön vaikutusmahdollisuuksista ilmastokriisissä ovat muuttuneet kriittisemmiksi, ja syystäkin.

Liian usein on toistettu väittämää, jonka mukaan pienistä puroista syntyy iso virta ja että jokainen voi tehdä edes vähän ilmaston hyväksi. Mantrat on ymmärretty niin, ettei kenenkään tarvitse tehdä juuri mitään.

Tässä on menty pahasti vikaan. Lirupurojen sijaan edessä on kuohuja, joihin on pakko varautua.

On selvää, että paine on kohdistettava ensisijaisesti politiikkaan. Se ei silti tee kulutusvalinnoista vähemmän tärkeitä.

Mikään ilmastotyö ei ole yhtä tärkeää kuin se, jota tehdään lasten ja nuorten parissa.

He ovat tulevia johtajia, päättäjiä ja äänestäjiä. Jo yläasteikäisten kohdalla äänestysikään on vain muutama vuosi.

Erityisesti koululaisten ilmastolakot ovat kuitenkin saaneet monet älähtämään. Nuorelle sukupolvelle ei kuulemma saisi luoda synkkää tulevaisuudenkuvaa.

Onko oikeampaa pitää lapsia ja nuoria tyhminä ja ohjata heitä tavoittelemaan mielikuvia, jotka tiedämme vääriksi? Ajatellaanko lasten parasta, kun heille väitetään, että kaikki jatkuu, kuten tähänkin asti?

Yhteiskunta on jo vuosikymmenen ja kahden päästä väistämättä hyvin erilainen kuin nyt. Kulutusmahdollisuudet ovat muuttuneet joko tiukan ilmastopolitiikan tai sen puutteesta johtuneen pakon ja kansainvälisten kahnausten vuoksi.

Eikö meidän pitäisi auttaa lapsiamme kasvamaan siihen maailmaan, ei omaamme?

Kulutusvalinnat vaikuttavat päästöihin, mutta vielä enemmän ne vaikuttavat esimerkkiin ja tottumukseen.

Kun elämäntavat väistämättä mullistuvat, voimme auttaa lapsia ja nuoria suhtautumaan asiaan eri tavalla, kuin mihin nykyaikuisten enemmistö on kasvanut.

Kilpailun ja hamstrauksen sijaan voimme olla heidän mukanaan keräämässä onnen hitusia muualta kuin kulutuksen kasvusta.

Käytännössä se tehdään puheitakin tehokkaammin omilla valinnoilla. Ja siksi myös lasten ja nuorten heränneelle ilmastoaktivismille pitää antaa kaikki mahdollinen tuki.

Lapsemme voivat vielä kasvaa siihen, etteivät uudenlaisiksi muuttuvat elämäntavat ole sarja luopumisia, vaan itsestäänselvyys.

Kun ymmärrys on aitoa ja syvää, uuden polven poliitikot, ekonomistit ja yritysjohtajat voivat onnistua jakamaan resurssit meitä tasaisemmin ja oikeudenmukaisemmin niin pienessä kuin suuressakin mittakaavassa.

Ehkä he vihdoin käsittävät, että enemmän kuin suomalaisia, olemme Maan asukkaita, telluslaisia.

Se tekisi maailmasta vähän paremman, vaikka koko ilmastokriisiä ei olisi olemassakaan.