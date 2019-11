Kolumni: Uusi univormu on syntynyt – minne tahansa katsotkin, kloonattuja kevyitä toppatakkeja tuntuu riittävän

KUVA: Joel Maisalmi

On menossa masentavan märkä marraskuun aamu. Juna-asemalla on vielä säätäkin harmaampi työmatkalaisten rivistö. Mustaa, mustaa, harmaata ja mustaa takkia, lyhyttä ja pitkää, naisilla ja miehillä. Kaikilla huput päässä. Univormut ovat niin samanlaisia, että tuttuja kanssamatkustajia on vaikea löytää.

Meitä ei voi parhaalla tahdollakaan kehua väreillä konstaileviksi mestareiksi. Tummaa sen olla pitää. Jos jostain löytyy pientä väriläiskää, niin korkeintaan huiveista. Mikähän siinä on, että pipojenkin täytyy olla mustia.

Suomalaisia on moitittu milloin tuulipukukansaksi, milloin crocseissa tallustaviksi lököhousuiksi. Nyt meille on syntynyt uusi univormu, kevyt tikki- tai toppatakki. Minne tahansa katsotkin, niin näitä kloonattuja takkeja tuntuu riittävän.

Itsekin olen valinnut tällaisen takin, vaikka perheeni mielestä se ei sovi minulle alkuunkaan. On totta, että tikkitakki, olkoonkin kuinka kevyt tahansa, näyttää hyvältä etupäässä vain hoikkien päällä.

Oman takkini tilasin verkkokaupasta. Ensimmäinen yritys meni metsään. En näköjään lukenut tarpeeksi hyvin ohjetta, jossa takin kerrottiin olevan tyköistuva malli, joka vaatii paljon liikkumatilaa. No, toisella tilauskerralla onnisti, kun tilasin suuremman.

Jälkeenpäin jäin miettimään verkkokauppojen sivuja. Niissä takkia esittelevillä malleilla se oli jätetty rennosti auki. Totta, takki näyttää huomattavasti paremmalta, kun ei vedä vetoketjua kiinni. Näyttää olevan toimiva myyntikikka.

Mutta minkä ihanan keveyden ja lämmön tuo takki tuokaan tullessaan! Räntäsateessa sen sisällä on kuin lämpimässä untuvapesässä. Mitä pitempi takki on, sitä parempi. Ei siis ihme, että kanssapukijoita löytyy sankoin joukoin.

Kevyempään pukeutumistyyliin tottuneet etelä- ja keskieurooppalaiset voivat ihmetellä synkkää katukuvaamme. Pukeutumistyyliämme voi toki arvostella, mutta ennen sitä kannattaisi viipyä Suomessa lokakuusta pitkälle kevääseen ja kokea talvemme.

Kyllä meikäläiset voisivat kävellä läpi vuoden pikkukengissä ja kevyissä palttoissa, jos asuisimme Keski-Euroopassa. Goretexit voisi unohtaa. Voisin jopa käyttää viittaa. Se on kiva vaate, mutta Suomen oloissa turha talvisin. Ei pidä vettä, eikä tuulta.

Musta ja harmaa pitävät valtaa myös sisävaatetuksessa. Pikkujoulujen kausi on parhaimmillaan. Seuraavassa juhlassa voi tehdä laskutehtävän: kuinka monta pikkumustaa löydät?

Toisaalta meitä voi pitää mitä muodikkaimpina. Muotiguru Coco Chanel loi pikkumustan. Muotitoimittajat luottavat kokomustaan. Musta on tyylikäs. Pidetään siis siitä kiinni, mutta yritetään joskus leikitellä väreillä, muulloinkin kuin kesällä.