Anonyymien verkkopalveluiden hyvät puolet unohtuvat Suomessa, jossa toisinajattelijat saavat olla hallinnon suoralta vainolta rauhassa, kirjoittaa toimittaja Markku Uhari.

Suomessa käynnistyi tällä viikolla poikkeuksellinen oikeudenkäynti, jossa verkkosivuston ylläpitäjää vaaditaan vastuuseen sivustolla käydystä huumekaupasta.

Pimeässä Tor-verkossa vuosina 2014–2017 toimineen Sipulikanavan perustajaa ja ylläpitäjää syytetään törkeästä huumausainerikoksesta. Vaihtoehtoisesti syyttäjä vaatii hänelle rangaistusta avunannosta lukuisiin eriasteisiin huumekauppoihin, joita Sipulikanavan /tori/-osion viestittelyn avulla syntyi.

Jutussa vantaalaismiestä uhkaa jopa seitsemän vuoden vankeus. Syytetty on tuonut jo aiemmin esiin avoimesti sen, että hän on ollut tietoinen sivustolla olevista huumeiden osto- ja myynti-ilmoituksista. Lännen Medialle hän totesi myös tienneensä sivuston pyörittämisen riskit.

Puolustus kiistää kuitenkin rikoksen vedoten muun muassa siihen, että kyse on ollut "yleisluonteisen" tiedon välittämisestä siitä, että huumeita on tarjolla. Tämä ei heidän mukaansa täytä lain vaatimaa huumausaineen välittämisen määritelmää. Eroa on tehty esimerkiksi muihin Tor-verkossa toimiviin palveluihin ja perusteltu, ettei Sipulikanavan kautta pystynyt suoraan käymään huumekauppaa.

Oikeus joutunee tulkitsemaan Sipulikanava-jutun ratkaisussa lakia, koska tapaus on uudenkaltainen eivätkä 1990-luvun alussa päivitetyt rikoslakipykälät anna suoraa avaimet käteen -ratkaisua 2010-luvun anonyymin verkon palveluihin.

Lainvoimaista oikeuden ratkaisua voidaan joutua odottamaan vielä pitkään, kun tapausta puidaan eri oikeusasteissa. Sen vaikutusta verkkopalveluiden ylläpitäjiinkin voi tässä vaiheessa vasta arvailla.

Maailmalla pimeän verkon huumemyyntipalveluiden pyörittäjillä ei ole oikeudessa mennyt hyvin. Tunnetuin tapaus on Yhdysvalloista, jossa oikeus tuomitsi Silk Road -sivuston pyörittäjän vuonna 2015 elinkautiseen vankeuteen ja menettämään miljoonien dollarien edestä rikoshyötyä sivustolla käydyn huumekaupan vuoksi.

Silk Roadilla on paljon eroja Sipulikanavaan, kuten se, että Silk Road otti komissiopalkkion jokaisesta sivulla syntyneestä kaupasta. Sipulikanavalla vastaavaa käytäntöä ei ollut, eikä kauppoja toteutettu suoraan Sipulikanavalla.

Eri maiden rikoslait myös eroavat toisistaan, joten yhtäläisyyksistä huolimatta ei suoria johtopäätöksiin kannata vetää Sipulikanava-juttuun.

Anonyymi Tor-verkko on noussut suuren yleisön mielessä yhä enemmän synonyymiksi laittomien aineiden kauppapaikkana. Salaverhon mahdollistamat laittomuudet eivät silti saisi sumentaa verkkoanonymiteetin hyviä puolia, kuten sen mahdollistamaa sananvapautta.

Tämä unohtuukin Suomessa, jossa hallinto ei jahtaa verkon kautta itseään ilmaisevia toisinajattelijoita.

Kirjoittaja on Lännen Median toimittaja.