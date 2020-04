Kolumni: Terveiset täältä kotikonttorista politiikan näyttämöille – hyvin olette pärjänneet

Aikamoista nuoleskelua koko teksti. Matkan varrella on kuitenkin tehty jo isoja virheitö. Eristäminen olisi pitänyt aloittaa aikaisemmin ja kohdennetusti. Ulkomailta palaavat olisi pitänyt laittaa eristykseen alusta asti. Hankinnat eivät ole onnistuneet ja poliittista vasttuuta tästä ei kannettu. Tiedotus on ollut ontuvaa. Paljon on jätetty vapaan median varaan ja hetkittäin muun muassa Iltasanomat ovat julkaiseet hyödyllisimmät jutut surkuhupaisesti turhien "kokemusjuttujen", eli yksittäisten henkilöiden kokemuksista kertovien juttujen kanssa. Siinä tätkeimmät. Halitus ei nauti enää luottamustani.