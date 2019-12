Kolumni: Rinteen eron syyt lakaistiin kansanvallan maton alle – onko palapelin puuttuva pala sellainen, josta yksikään puolue ei halua puhua?

Kulmunihan kertoi syyn eroiltana tv-haastattelussa ihan selkeästi: jos Marinista tulee uusi pääministeri "silloin ainakin ollaan samaa sukupolvea, jolloin keskusteluyhteys on helpompi luoda" eli hän tykkäsi, että Rinne on liian vanha eikä hän kykyne tekemään yhteistyötä niin vanhan ihmisen kanssa. Silloin hänet pitää vaihtaa. - Tämähän on ihan arkipäivää suomalaisessa työkulttuurissa. Tosin Kulmuni on niin nuori, ettei vielä tiedä, että tuo on ikärasismia.