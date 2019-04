Kolumni: Perussuomalaiset oli vaalipäivän ykkönen ainakin näistä syistä

Valiokuntien puheenjohtajat voivat monella tavalla vaikuttaa valiokunnan työskentelyyn, mutta on liioittelua sanoa, että k.o. valiokuntia edustavalla puolueella on tärkein valta. Valiokunnissa työskentelee monen muun puolueen kansanedustajia. Hyvä värisuora PS:llä toki on, mikä lupaa hyvää.