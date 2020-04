Kolumni: Olennaista on, miltä ihmiset näyttävät – kasvojen ja ylävartalon merkitys korostuu videoyhteydenpidossa

Kevään 2020 vaateostosten kerrotaan painottuvaan yläosan asusteisiin. Housuilla ja kengillä ei ole väliä.

Ilari Tapio

Kun Viro vapautui ja alkoi länsimaistua 1990-luvulla, monille virolaisille oli tärkeää stailata oma julkisivu kuntoon.

Se tarkoitti saksalaisen auton hankkimista velkarahalla ja vaatetuksen uusimista luottokortilla. Ensisijaista oli näyttää muille, että tässä tulee ja menee menestyvä tyyppi.

Koti oli sivuseikka. Kun pääsi käymään samojen ihmisten asunnoissa, näki huusholleja, jollaisissa Suomessa asuttiin kenties 1930-luvulla.

Kuluneet rappukäytävät haisivat pahalle. Keittiöissä hanat vuosivat ja olohuoneissa pitsiverhot roikkuivat puolitangossa parin nipsun varassa. Risa sohva näytti koinsyömältä.

Urho Kekkosta mukaillen: "Olennaista on, miltä ihmiset näyttävät, ei se, mitä he todellisuudessa ehkä ovat”.

Myös taustanäkymä vaikuttaa

Vanha Tallinna tuli mieleen, yhdysvaltalaisen Washington Postin uutisesta. Sen mukaan ainakin Walmart-ketjun asiakkaat panostavat nyt vaateostoksissaan yläosaan.

Se tarkoittaa tyylikkäitä toppeja, jakkuja, huiveja, paitoja ja pikkutakkeja. Ne ovat kevään 2020 sesonkituotteina in. Sen sijaan alapään asusteet eli housut ja kengät ovat out.

Ilmiö johtuu tietenkin koronasta ja etätöistä.

Ulkonäöllä on merkitystä kun palaverit, neuvottelut ja muu yhteydenpito on siirtynyt videon välityksellä nettiin. Navasta ylöspäin on fiksua näyttää filmaattiselta, mutta jalkaan voi vetää koiran järsimät tohvelit ja olohousut tai kalsarit – tai ei välttämättä niitäkään.

Myös taustanäkymän eteen kannattaa nähdä vaivaa. Jos työpiste sijaitsee keittiössä, uusi design-kaapisto on edustavampi lavaste kuin tiskipöydälle unohtunut astiapino ja tyhjä viinipullo.

Työhuoneessa kaunokirjallinen kirjahylly antaa näkymänä sivistyneemmän vaikutelman kuin Uuno Turhapuron kootut videot, puhumattakaan taustalla alusvaatteisillaan kekkuloivista Uunon näköisistä perheenjäsenistä.

Small talk ei oikein suju etänä

Uusi tietotekniikka on mahdollistanut kotona työskentelyn ja opiskelun tyystin toisilla tehoilla kuin esivirtuaalisella kaudella. Jos korona olisi rantautunut Suomeen vaikkapa Viron vapautumisen aikaan 1990-luvulla, ihmisten eristämistä ei olisi voitu toteuttaa samalla logiikalla kuin nyt.

Koronakevään kokemukset saavat yritykset ja instituutiot luultavasti karsimaan työmatkoja pysyvästi. Kriisi opettaa, että yhteisten asioiden hoitaminen sujuu ilman samassa huonetilassa istumista.

Small talkiin etäyhteys ei kuitenkaan sovellu. Siksi se ei pelitä esimerkiksi kansainvälisiin kauppoihin liittyvän yhteydenpidon ainoana alustana.

Kunnollisen kumppanuuden syntyminen edellyttää enemmän. Siihen tarvitaan yhteisiä aterioita ja illanistujaisia sekä tarinoita kalastamisesta pohjoisilla joilla, maratonin juoksemisesta 35 asteen helteestä ja perheen kommelluksista veneretkellä saareen.