Kolumni: Lapseni eivät osaa katsoa televisiota

Nykyään valitettavasti ns. nuorilla perheillä ei ole edes TV vastaaotinta kotonaan. Lapsia kuitenkin on pari-kolme. Kaiken maaliman pelejä kyllä on; tuskin ne sen kehittävimpiä on kuin valikoidut ohjelmat Tv: stä.

Mm. Luonto-ohjelmat, kalastuksesta kertovat, Tiede ohjelmat, monipuolinen urheilu, tietenkin pikku kakkonen ja yhessä valitut piirretyt jne.

Olen isoisä.> jo kouluiän kynnyksellä olevien lasten kanssa on mukava katella yhessä tietenkin sallittuja ohjelmia . > lapset kyselevät välillä ja Pappa kertoo----

Vaikuttaa siltä, että lasten kotona ei tykätä TV: n katselusta edes isovanhempien luona. En ole juuri pappana korviani lotkauttanut mokomalle " vouhotukselle".

Lapset tykkää ja Pappa myös.