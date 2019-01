Kolumni: Kylmä pussilounas evääksi myös Lemmenjoelle

Puolustusvoimien kylmien lounaiden kokeilun voisi laajentaa varusmiestasolta myös Lemmenjoen tapaisiin harjoituksiin ja maanpuolustuskursseille, kirjoittaa kolumnissaan Lännen Median toimittaja Taneli Koponen.

Puolustusvoimat on aloittanut kokeilun, jossa tuhansille varusmiehille tarjotaan kylmiä pussilounaita. Pusseissa on muun muassa energiapatukoita, suklaata, pähkinöitä ja leipätuotteita. Ideana on ilmeisesti helpottaa logistiikkaa ja vähentää esimerkiksi kenttäkeittiöiden käyttöä harjoitusleireillä.

Kokeilu on kerännyt kritiikkiä. Helsingin Sanomat uutisoi torstaina alokkaasta, jolla oli lounaspussista noukittu pähkinäpatukka mukanaan 26 asteen pakkasessa pidetyssä harjoituksessa. Alokkaan vanhemman käsityksen mukaan lounaspussin antimet johtavat lähinnä nälkäkuuriin.

Ruoan määrästä purnaaminen on kuitenkin todennäköisesti turhaa, koska Pääesikunta on laskenut kalorit. Puolustusvoimien huoltopalvelujen toimialapäällikkö majuri Juha Karjalainen kertoi Ilta-Sanomille, että pussilounaiden kalorimäärät vaihtelevat 938:sta aina 1250 kilokaloriin. Ruoka on siis hyvää ja sitä on riittävästi.

Oman varusmieskoulutukseni aikana lämmin ruoka oli yksi pakkaskelissä vietettyjen metsäleiripäivien kohokohdista. Kriisitilanteessa lämmintä ruokaa tuskin kuitenkaan olisi aina helposti saatavilla, joten ehkä kylmällä lounaalla yritetään jollain tapaa karaista varusmiehiä.

Puolustusvoimien tapaisessa organisaatiossa uudistukset ovat tehokkaita, kun ne saadaan vietyä läpi laajalla rintamalla. Siksi myös vapaaehtoisiin harjoituksiin osallistuvien korkea-arvoisten upseerien, yritysjohtajien ja poliittisten päättäjien olisi päästävä nauttimaan kylmistä pussilounaista.

Laajennetun kokeilun avulla olisi mahdollista karsia vapaaehtoisten harjoitusten kustannuksia, jolloin rahaa jäisi enemmän vaikkapa reserviläisten kertausharjoitusvuorokausiin.

Esimerkiksi säästömahdollisuuksista käy syksyllä 2017 Lemmenjoella pidetty kolmen päivän mittainen Puolustusvoimien vapaaehtoinen harjoitus, jonne hankittiin tarjottavaa kahdesta eri Alkosta sekä välipaloja Prismasta.

Varusmiesten muonituksesta vastaava Leijona Catering laskutti harjoituksen edustustarjoiluista 4 172 euroa.

Harjoituksessa oli 30 henkeä, joten pelkkä Leijonan laskutus oli 139 euroa osallistujaa kohden. Muitakin kuluja kertyi. Lemmenjoelle kuljettiin lentäen, joka aiheutti yli 9 000 euron kulut lentotuntia kohden. Harjoitus maksoi ilman lentotunteja noin 10 000 euroa.

Todennäköisesti pelkästään Lemmenjoen harjoituksen osallistujille hankittujen Ifolorin Deluxe-kuvakirjojen hinnalla (733 euroa) olisi saatu koko harjoituksen ajalle riittävä määrä kylmiä pussilounaita.

Kylmien lounaiden avulla Lemmenjoen tapaisista vapaaehtoisista harjoituksista voitaisiin tehdä paitsi kustannustehokkaampia, myöskin antoisampia osallistujille. Pussilounaat takaisivat sen, että vapaaehtoiset harjoitukset voitaisiin varusmiesten esimerkin tapaan viettää talvellakin pääosin maastossa, koska ruokailua varten osallistujien ei tarvitsisi siirtyä lämpimiin sisätiloihin.

Lemmenjoen tapaisessa harjoituksessa majoitus olisi mahdollista siirtää samalla sissitelttaan. Kulusäästöjen ohella telttamajoituksessa todennäköisesti paranisi keskittyminen harjoitukseen, koska metsäleiriin on työläämpää kuljettaa suuria määriä viinaa tai järjestää paikalle esimerkiksi karaokelaitteita.

Loppusaldo lounaspussista jäisi varmasti positiiviseksi. Jäisillä pähkinäpatukoilla herkuttelu arktisessa erämaassa vahvistaisi yhteishenkeä ja kohottaisi vapaaehtoiseen harjoitukseen osallistuvien everstien ja yritysjohtajien maanpuolustustahtoa.

Vapaaehtoisten harjoitusten lisäksi mallia kannattaisi kokeilla myös maanpuolustuskursseilla.

