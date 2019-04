Salaliittoteorioinnissa ei ole enää kyse pelkästä pienten piirien foliohattuilusta, kirjoittaa Lännen Median Esa Keskinen.

Vaalien alla internetin maailmassa kiersi toimittajien puoluejakaumasta pylväskaavio , joka osoitti toimittajien olevan pääsääntöisesti vihertäviä vasemmistolaisia.

Kuva ei kiertänyt ensimmäistä kertaa. Kaaviossa ei ole lähteitä ja pylväiden yhteenlaskettu prosenttilukema on 105, mikä olisi voinut kieliä jonkinlaisesta väärennöksestä. Kuvaa jaettiin silti taas ahkerasti. Kaavion heikkoa todistusarvoa pehmennettiin liittämällä päivitykseen esimerkiksi teksti "Mielenkiintoista, jos totta".

Eräänlaiset salaliittojen kevytversiot ovat siirtyneet huoltoasemien ja kuppiloiden pöydistä verkkoon ja paisuneet siinä samassa.

Salaliittoteorioinnissa ei ole enää kyse pelkästä pienten piirien foliohattuilusta, vaan laajempi yleisö sortuu jakamaan päivityksissään tarinoita tai huhuja, jotka voi tarvittaessa kuitata jälkikäteen mielipiteenomaisena esimerkkinä.

Ratkaisevaa on myös aika. Syvällinen perehtyminen tutkimustietoon on hidasta, tutkimustulosten tulkinta nopeaa.

Pakkaa sekoittavat ironian ja läpänheiton kerrostumat, joiden lomasta voi olla vaikea erottaa oikeaa tietoa tai tosissaan esitettyä näkemystä. Ehkä aikamme vaatisikin medialukutaidon ja hillityn kriittisyyden lisäksi tiettyä totisuutta (huom. ei tosikkoutta) vastalääkkeenä trollaamiseen.

Salaliittojen harmaasta alueesta saavat voimansa niin Donald Trumpin vanavedessä kasvanut Yhdysvaltain rasistinen alt-right kuin kaikennäköinen salonkikelpoinen populismikin. Sitähän populismi tarjoaa, hyvän stoorin helppoine ratkaisuineen, jotka nostattavat oman identiteetin kaiken keskiöön.

Sosiaalisen median toimintalogiikka myös suosii mielipiteitä jakavia sisältöjä. Esimerkiksi Googlen omistamaa Youtubea on syytetty salaliittoteorioiden tai jopa vaarallisen sisällön levittämisestä. Palvelun entinen työntekijä Guillaume Chaslot on kuvaillut, kuinka Youtuben tehokas suosittelualgoritmi upottaa katsojan video videolta yhä syvemmälle äärimielipiteiden suohon.

Pirstaleisen tiedon ja loputtomien verkkoyhteisöjen aikana on helppo löytää omaa ajatusmaailmaa tai agendaa hivelevä maailmanselitys. Se on eräänlaista henkilökohtaista mielipiteenmuokkausta. Omien oraalla olevien ajatusten vahvistamiseksi verkosta etsitään myös syitä omalle, todelliselle tai kuvitellulle, heikolle asemalle yhteiskunnassa.

Vaarallisimmillaan verkon teemakeskustelut 4chanin ja 8chanin kaltaisilla foorumeilla voivat lietsoa väkivallantekoihin, kuten viimeisimpänä Uuden-Seelannin Cristchurchin ampujan tapauksessa kävi ilmi.

Salaliiton tai yllättävän pimitetyn “totuuden” paljastuminen asiassa kuin asiassa voimaannuttaa: minä tiedän jotain, mitä massat eivät tiedä. Se tuo mukanaan vallantunteen ja olon siitä, että on itse tämän sekavan ja päättömän maailman ohjaksissa. Puolitotuudet lohduttavat.

Tarina "silmien avautumisesta" on todella vetoava. On houkuttelevaa ajatella, että kaiken takana olisi jokin salaliitto. Harmillista, että totuus on usein kuitenkin huomattavasti tylsempi.

Toimittajatkin ovat puoluekannoiltaan kirjavaa sakkia, siinä missä muutkin ihmiset.