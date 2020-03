Kolumni: Älä enää kysy: Lisääx notskiin vähä puit? – Taloja lämmitetty puulla iät ja ajat, mutta nyt alkaa olla syyllinen olo

Suurin hiukkas- ja hiildioksidipäästöjen vähentäminen saadaan aikaan sähkön ja lämmön tuotannon muuttamisella ydinvoimaan.

Nykyään tämä voidaan tehdä pienydinreaktoreilla ja kehitys näissä pien voimaloissa on nopeaa.

Näiden nopeaa käyntiinottoa vastustaa politikot omine taustarahoittajineen ja tunnetusti massi on rajaton, mutta nyt sähköautojen yleistyessä suunta on selvä.