Kolumni: Ajoitko Helsingistä Ouluun Mikkelin kautta, koska et tajunnut kääntyä? – Tiet ja tunnin junat nostavat intohimoja, koska jokaiselle oma yhteys on tärkein

Miksi ihmeessä Oulusta pitäisi päästä JUNALLA neljässä tunnissa Helsinkiin? Jos on työn puolesta "kiire", niin lentokone on ainoa järkevä vaihtoehto. Vapaa-ajalla on kyllä aikaa istua hieman pitempäänkin junassa. Kaikilla asemilla pysähtyvä juna palvelee laajempaa asiakaskuntaa ja on myös siten yksityisautoilua vähentävänä ekologisempi ratkaisu. Eipäs unohdeta sitä!