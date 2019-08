Viimeiseen kolmeen vuoteen ei lapsille eikä nuorille ole tapahtunut yhtään kuolemaan johtanutta suojatieonnettomuutta. Asiasta kertoo Liikenneturva.

– Muutos suojatiekulttuurissamme on käynnissä. Paljon on vielä tehtävää, ja kaikki voivat vaikuttaa kehitykseen. On pidettävä kiinni siitä, että jokainen lapsi voi lähteä koulumatkalle turvallisin mielin. Yhteiskunnan tasolla koulutien turvallisuus on tärkeä turvallisen arjen mittari ja yhdenvertaisuuskysymys, Liikenneturvan toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen.

Tarvainen huomauttaa, että lapsen koulumatka ei koostu pelkistä suojateistä, mutta tien ylitys on monen reitin varrella se paikka, jonka turvallisuus huolettaa eniten.

– Meidän aikuisten on yhdessä vastattava lasten liikenneturvallisuudesta, riippumatta siitä, ovatko lapset omia vai naapureiden. Haastan kaikki aikuiset toimimaan itse hyvinä esimerkkeinä ja kulkemaan sääntöjen mukaan.

– Tieliikenteen turvallisuus on osa sisäisen turvallisuuden kokonaisuutta, johon on hallitusohjelmassakin kiinnitetty huomiota, Tarvainen sanoo.

Liikenneturva ehdottaa, että valtakunnallisen liikenneturvallisuustyön suunnittelussa ja toteutuksessa otettaisiin oppia tiehankkeista tutusta allianssimallista.

– Allianssimalli on yhdessä tekemistä usean alan ja organisaation kesken yhteisen tavoitteen eteen. Tätä tavoitteellista ja avointa tiimityötä liikenneturvallisuuskin tarvitsee.

Liikenneturva kartoitti suomalaisten suojatiekokemuksia alkukesästä Kantar Oy:n toteuttamalla kyselyllä. Kyselyyn vastasi hieman yli tuhat henkilöä.

Vastanneista 44 prosenttia kokee autoilijoiden huomioivan jalankulkijat hyvin liikennevalottomilla suojateillä. Kolme viidestä pitää suojatien ylittämistä kävelijänä turvallisena. Viidesosa kuitenkin kertoo, että heidän usein käyttämillään reiteillä on suojateitä, joiden ylittämistä pelkää. Kaksi viidestä kertoo joutuneensa kävelijänä suojatiellä vaaratilanteeseen tai onnettomuuteen.

Kyselyyn vastanneista autoilevista joka neljäs kokee ajamisen hitaaksi ja ärsyttäväksi, jos antaisi tilaa jokaiselle suojatielle pyrkivälle jalankulkijalle.