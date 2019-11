Kolme oppositiopuoluetta tekee välikysymyksen hallituksen toiminnasta Posti-jupakassa: "Ovatko ministerit kertoneet muunneltua totuutta?"

Myös perussuomalaisten kanssa keskusteltiin välikysymyksestä. Esteeksi nousivat puheenjohtaja Jussi Halla-ahon (ps.) mukaan "taiteelliset erimielisyydet" yksityiskohdista.

Hallitus joutuu vastaamaan kolmen oppositiopuolueen välikysymykseen Posti-jupakassa. Valtion omistaja-ohjausta ja työmarkkinapolitiikkaa koskevan välikysymyksen jättämisestä päättivät keskiviikkona kokoomus, kristillisdemokraatit ja liike nyt.

– Haluamme eduskunnalle selonteon, mikä on todellisuus kaikkien tapahtumien sisällä, jotka ovat osittain julkisuuden kautta olleet keskustelussa, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi.

Hän piti tärkeänä selvittää ministerien toiminta ja se, ovatko he kertoneet eduskunnalle muunneltua totuutta.

Eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kai Mykkäsen (kok.) mukaan tämä konkretisoitui siihen, kun pääministeri Antti Rinne (sd.) sanoi viime kyselytunnilla, että "ilman että hallitus tiesi siitä konkreettisesta päätöksestä, 700 ihmistä siirrettiin toisen työehtosopimuksen piiriin".

– Nyt on kuitenkin eilen käynyt kiistatta ilmi, että jo ennen sopimussiirtoa ja liikkeenluovutusta omistajaohjausministerille oli annettu sekä suullista että kirjallista informaatiota. Pääministeri on itse kertonut tutustuneensa siihen kirjalliseen aineistoon, jossa mainitaan molemmat päivämäärät (liikkeenluovutus 1.9 ja tes-siirto 1.11).

– Silloin on syytä kysyä, onko todella ratkaisevat päätökset tehty poliittisen ohjauksen tieten toisin kuin on eduskunnalle kerrottu, Mykkänen sanoi.

Omistajalla kaksi ääntä

Välikysymyksessä halutaan lisäksi selko omistajaohjauksen sekavasta tilanteesta ja Posti-sotkun vaikutuksesta työmarkkinatilanteeseen.

– Miten on päästetty syntymään tilanne, jossa omistajalla on kaksi ääntä. Toinen, jota pääministeri ja omistajaohjausministeri ovat julkisuudessa kertoneet ja toinen, jota omistaja on toteuttanut yhtiön hallituksessa, Mykkänen ihmetteli.

Liike nytin puheenjohtaja Hjallis Harkimo haluaa selvittää myös virkamiesten roolin pääministerin ja omistajaohjausministerin informoinnissa.

Välikysymyksessä ihmetellään myös hallituksen puuttumista työmarkkina-asioihin.

– On ikään kuin annettu malli sille, että pääministeri ja hallitus tulevat apuun, jos syntyy vaikeita tilanteita. Olemme vasta tärkeän työmarkkinakierroksen alussa. Sen aikana tullaan ratkaisemaan, pysyykö Suomessa talouskasvu yllä ja miten työllisyys kehittyy, Orpo sanoi.

Myös PS voi äänestää epäluottamusta

Suurin oppositiopuolue perussuomalaiset ei lähde välikysymykseen mukaan. Se ei puheenjohtaja Jussi Halla-ahon (ps.) mukaan kuitenkaan estä perussuomalaisia äänestämästä epäluottamuksen puolesta.

Perussuomalaiset kävi aamupäivällä välikysymyksestä Halla-ahon mukaan hyvän keskustelun kokoomuslaisten kanssa.

– Totesimme, että luottamusasiasta meillä on yhteinen näkemys.Mutta mitä tulee moniin yksityiskohtiin, kuten halpatyöhön ja työehtosopimuksiin, meillä on niin paljon taiteellisia erimielisyyksiä kokoomuksen kanssa, että me pystymme parhaiten tuomaan omaa näkökantaamme esiin toimimalla itsenäisesti, Halla-aho sanoi Lännen Medialle.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah perusteli välikysymystä myös sillä, että pääministeri ei halua antaa Posti-jupakasta pääministerin ilmoitusta.

Välikysymyksen sijaan perussuomalaisten eduskuntaryhmä vaati pääministerin ilmoitusta Postin tilanteen kriisiytymisen taustoista. Ilmoituksessa olisi perussuomaisten mielestä käytävä ilmi selkeästi se, onko eduskunnalle kerrottu ”muunneltua totuutta” Postin tilanteen taustoista ja ministereiden yhteydestä asiaan.

Pääministeri Antti Rinne sanoi keskiviikkona, ettei hän tällaista ilmoitusta anna.

– Silloin välikysymys on tapa, jolla pystymme saamaan selville tapahtumien kulun, kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah perusteli.