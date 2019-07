Kolme kiinalaisyhtiötä mukaan rakentamaan Vesterbackan Tallinnan tunnelihanketta

Suomihan on €u:n myötä tullut niin niin kansainväliseksi ja avoimen ystävälliseks maaksi, että, ns. eliitti oikein kiittää kun saa olla vapaasti busineksia tekemässä maailman toreilla ja turuilla.. Se vaan, että me kun ollaan nyt tollaisessa tilanteessa, joku "iso" meitä aina haluaa hallita. €u sitä on osaltaan ja muutkin tahot. Onko se mielestäsi parempi jos vaikka USA hääräis näillä kulmilla ja valloittais itselleen mahdollisuuden hallita markkinaa(kin) jne. vai jokin muu taho.. Kiinaha tulee ajanmittaan syrjäyttämään USA -mahdin ja se on ihan oikein niille keekoilijoille, hekään ei mitään tee hyvää hyvyyttään vaan haluaa hallita aina joka casessa.. Jos nyt kiinalaiset yritykset tuohon tunneli-suunnitelmaan rahaa pistää, sehän vaan lisää Suomen mahdollisuutta ihmisten ja varsinkin materiaalien kauttakulkumaana, kun myös puhutaan Kiinan halusta käyttää pohjoista merireittiä jäätiköiden sulamisen vuoksi.. Kun aikoinaa avasimme(eliitin toimesta-junailusta johtuen) rajamme €U:lle se oli menoa se. Takaisin "lintukoto" -menneeseen on enää vaikea palata ja se vaan pitää meidän 5.5miljoonaisen pikku-valtion kansalaisten hyväksyä eli näillä koetetaan mennä, kun muuta ei voi..