Kolmaskaan kerta ei sanonut toden – Ministeri Kulmuni hyllytti Päivi Nergin rahaministeriön kansliapäällikkökisassa

Kansliapäällikkö Martti Hetemäen seuraajan valinta valtiovarainministeriön kansliapäälliköksi sai jälleen uuden käänteen, kun valtiovarainministeri Katri Kulmuni veti esityksensä Päivi Nergin nimittämisestä pois.

Valtiovarainministeriön kansliapäällikkövalinta mutkistui torstaina entisestään, kun valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) veti pois esityksensä alivaltiosihteeri Päivi Nergin nimittämisestä virkaan. Kulmuni kertoi asiasta Twitterissä ja perusteli päätöstään perustuslakivaliokunnan käynnistämällä selvityksellä eduskunnan tiedonsaantioikeudesta. Kulmuni sanoo haluavansa valiokunnalle tarvittavan ajan selvitykseen, jossa myös Nerg on osallisena.

Selvitys liittyy Nergin toimintaan Juha Sipilän (kesk.) hallituksen kaudella projektijohtajana valtiovarainministeriössä. Hänen on väitetty pimittäneen sote-valmisteluun liittyviä tietoja.

Kerta oli jo kolmas, kun Nergin valinta peruuntui. Ensimmäisellä kerralla esittelevä ministeri Kulmuni veti esityksen pois ennen kokousta ja viime viikolla kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) pyysi asian pöydälle perustellen sitä tarpeella perehtyä "kokonaisuuteen vielä tarkemmin". Sdp:n puoluehallitus oli käsitellyt asiaa ennen valtioneuvoston kokousta.

Sote-tiedottaminen ja koulutustausta hiertävät

Nergin valinnassa ovat hiertäneet edellisen hallituksen ajan sote-kähinät. Nerg työskenteli Juha Sipilän (kesk.) hallituksen kaudella projektijohtajana valtiovarainministeriössä. Hänen on sanottu osallistuneen sotea koskevien tietojen pimittämiseen eduskunnalta vähän ennen kuin uudistus kaatui.

Apulaisoikeuskansleri ei ole katsonut lakiesityksen valmistelijoiden jättäneen kertomatta merkityksellisiä tietoja.

Nykyinen perustuslakivaliokunta kuitenkin päätti tiistaina aloittaa selvityksen eduskunnan tiedonsaantioikeuden perustuslainmukaisesta toteutumisesta.

Nergin valintaa on vastustanut ennen kaikkea sdp.

Myös Nergin koulutustausta on puhuttanut. Nerg on hakijoista ainoa, joka ei ole taustaltaan taloustieteilijä. Hän on koulutukseltaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri, kun taas neljä muuta ehdokasta ovat kansantaloustieteestä väitelleitä tohtoreita.

Nergin kanssa paikasta kisaavat Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja, valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston päällikkö Leena Mörttinen, valtiovarainministeriön talouspolitiikan koordinaattori Markus Sovala ja kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok.).

Myös paikkansa jättävä kansliapäällikkö Martti Hetemäki on kansantaloustieteen tohtori.

Myös Nergin edellinen valinta herätti keskustelua

Nerg on toiminut kansliapäällikkönä myös aiemmin. Hän työskenteli sisäministeriön kansliapäällikkönä 2012–2018 ja joutui silloin ratkomaan muun muassa turvapaikkakriisiä, jonka hoitamisesta sai sekä kiitosta että kritiikkiä.

Valinta sisäministeriön kansliapäälliköksi ei sekään mennyt ilman jälkipuheita. Nergin nosti virkaan silloinen sisäministeri, kristillisten Päivi Räsänen. Nerg puolestaan oli aiemmin ollut kristillisten ehdokkaana eduskuntavaaleissa. Arvostelijoiden mielestä puoluekytky vaikutti nimitykseen,

Valtiovarainministeriön uusi kansliapäällikkö aloittaa tehtävässään heinäkuun alussa.