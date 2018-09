Entinen kansanedustaja ja ex-ministeri Kimmo Sasi (kok.) lähtee ehdolle europarlamenttivaaleihin. Eurooppa-fania ei kotoisa eduskunta enää houkuta.

Sasi kertoo Lännen Medialle, että hän on kypsytellyt päätöstään noin vuoden.

– Pyyntöjä ja yhteydenottoja tuli sen verran runsaasti, että päädyin tähän ratkaisuun.

Sasi on yksi pitkäaikaisemmista kansanedustajistamme. Hän oli edustajana kahdeksan kautta eli vuodet 1983-2015. Viime eduskuntavaaleissa hän putosi eduskunnasta Pirkanmaan vaalipiirissä.

Syyttävää keskustelua

Sasi kertoo, ettei ehdokkuus eduskuntavaaleissa enää houkuta. Monen luopujan tavoin hän arvostelee nykymenoa Arkadianmäellä.

– Keskustelu on muuttunut pinnalliseksi ja syyttäväksi. Nyt vain mietitään, mitä voi sanoa 3–4 lauseella, jotta saa huomiota. Asioiden perusteellinen käsittely on jäänyt vähemmälle.

Hän jatkaa, että aiemmin monia tärkeitä hankkeita pohdittiin kattavasti yli puoluerajojen, mutta nyt tällainen käytäntö on jäänyt vähemmälle.

– Huomasin selkeän käänteen jo silloin, kun eduskunnan lisärakennus valmistui ja yöäänestyksistä luovuttiin. Luontainen kanssakäyminen talossa väheni iltaisin. Se oli arvokasta. Harmi, ettei sellaista enää ole.

Euroopan puolesta

Ehdokkuus EU-vaaleissa on Sasille luontaista. Hän on entinen Eurooppa-ministeri ja on ollut mukana jo EU-jäsenyyttä ajettaessa.

– Kansanedustaja Pertti Salolainen (kok) on todennut, että hänen tärkein juttunsa kansanedustajana ja ministerinä on ollut EU-jäsenyys. Minullekin oli itsestään selvää, että Suomi kuuluu länteen ja tein kovasti töitä jäsenyyden puolesta.

Entä millaisena ehdokas näkee EU:n tänä päivänä?

– Uskon siihen, että EU turvaa rauhan Euroopassa ja siksi unioni säilyy. EU:hun kohdistuu myös aidosti paljon uhkia. Siellä tehdään paljon näennäisiä päätöksiä ja meneillään on kaiken näköisiä hankkeita, joiden hyöty on vähäinen. Eurooppalainen visio puuttuu.

Rahaa hukkaan

Sasi ihmettelee EU:n harjoittamaa turvallisuuspolitiikkaa.

– Unionin alueella on noin 500 miljoonaa asukasta, mutta EU vapisee Venäjän edessä, vaikka väkeä on moninkertainen määrä Venäjän väkilukuun verrattuna. Eurooppa joutuukin turvautumaan USA:n apuun turvatakseen asemansa. Jo tämä osoittaa sen, miten epäonnistunutta eurooppalainen turvallisuuspolitiikka on.

Sasi tykittää myös rahankäyttöä.

– Rahaa on pantu erilaisiin kansallisiin puolustusratkaisuihin, mutta suuri osa rahasta on mennyt hukkaan. Puolustuksen koordinointi olisi välttämätöntä samoin kuin se, että rahat käytettäisiin tehokkaasti. Tavoite on taata Euroopalle riittävän turvallinen asema.

Esimerkin hän antaa Saksasta, jossa ei ole toimivia sukellusveneitä, eikä lentokoneita saada ilmaan kuin muutama kerrallaan.

– Ymmärrän historian, eikä Saksasta pidä tehdä yksittäistä vahvaa sotilasvaltiota, mutta kyllä maan pitää kantaa osuutensa yhteisestä puolustuksesta.

Jäsenmaiden yhteisen armeijan Sasi näkee kaukana tulevaisuudessa.

– En sulje sitä pois, mutta puhumme kymmenistä vuosista, ennen kuin se on ajankohtainen.

Päätösten täytyy pitää

Toinen Sasin lempiteemoista on unionin talouspolitiikka ja sen kehittäminen.

– Yhteisvastuu synnyttää moraalisia riskejä ja yhteisvastuuta voidaan hyödyntää väärin. Se on riski. EU:n rahoja on käytettävä selvästi tehokkaammin kuin nyt.

Sasi kantaa juristina huolta EU:n päätöksenteosta.

– Kun tehdään päätöksiä, niin niitä luonnehditaan poliittisiksi päätöksiksi, joista voidaan joustaa. Pohjoismainen laillisuusperiaate lähtee siitä, että kun jotain sovittu, niin sitä myös noudatetaan kunnes asiasta toisin sovitaan.

Kaikki entiset mepit ovat ilmoittaneet olevansa ehdolla ensi vaaleissa. Sirpa Pietikäinen on Hämeenlinnasta, Henna Virkkunen Jyväskylästä ja Petri Sarvamaa pääkaupungista.

Ratarahaa haussa

Sasin mukaan Pirkanmaan kannalta olisi tärkeää, että Suomen toiseksi suurimmalla maakunnalla olisi oma linkki suoraan parlamenttiin.

– Pirkanmaata hyödyntäviä hankkeita on useita. Yksi tärkeimmistä on päästä vaikuttamaan verkkojen Eurooppa-hankkeeseen, johon liittyy lisäraiteen rakentaminen Tampereelta Helsinkiin. Tavoite on saada rahaa EU:lta.

Toiseksi teemaksi Sasi nostaa tutkimus- ja tuotekehityksen, joiden osuutta pitäisi kasvattaa EU:n rahoitusraamissa.