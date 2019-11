Kokoomus väläyttää äänestystä Rinteen ja Paateron luottamuksesta – Orpo: Ovatko ministerit puhuneet totta eduskunnan edessä?

Entisellä ministerillä on poliittisen valikoiva muisti. Sipilän hallituksen toimien seurauksena maamme on lähes konkurssitilassa. Nyt hallitus yrittää nostaa maata suosta ja kaikenlaiset höpöukot kaikin keinoin tahtovat kääntää huomion toisaalle. Ilmeisesti Paatero on vältellyt täyden totuuden kertomista mutta alkaa viimein taipua. Omistajaohjausministeri ja pääministeri ovat samassa hallituksessa joten lienee luonnollista että tietävät toistensa sanomisia. Pääministeri on tavallaan hallituksen johtaja eli luultavasti saa sanoa jotakin tässäkin asiassa. Edellisessä hallituksessahan kaikki puhuivat mitä sattuu ja pyrkivät vain omaa taloudellista etua saamaan.