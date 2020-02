Kokoomus vaatii tiukennuksia terrorismilakeihin – syyttää keskustaa kahden lakimuutoksen pysäyttämisen hyväksymisestä

Keskustalla on tässä hallituksessa takinkääntö operaatioita sen mukaan miten se miellyttää hallituskavereita, kyllä se on vain niin että keskustan ydinkysymys nyt on saada olla ministerin posteissa kiinni. Ei Katri halua mitenkää pahoittaa Sannan mieltä. Ylen tutkimus oli hauska kun puolet keskusta eliitistä vastasi kyselyyn ja sen perusteella kaikki näyttää nyt olevan lähes hyvin. Mutta kannatus tulee tavalliselta kansalaiselta puolueelle, tätä ei vaan keskusta eliitti muista.