Kokoomus vaatii lobbareita ja SAK:ta ulos Säätytalon hallitusneuvotteluista – Orpo pelkää vaikutusta jopa Suomen korruptioluokitukseen

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kävi nopeasti Sdp:n johdolla käytävien hallitusneuvottelujen kimppuun, kun Orpo piti puhetta Helsingin Narinkkatorilla lauantaina.

– Suuri huolenaihe on se, että Säätytalo on miehitetty ja naisitettu lobbareilla. Kun me tiedetään etujärjestöjen valtavat panokset paikalla olevien puolueiden vaalikampanjointiin, ei voi välttyä ajatukselta, että saamme Suomeen ostetun hallitusohjelman. Kokoomus yksiselitteisesti vaatii lobbareita ja SAK:ta ulos Säätytalolta, Orpo penäsi.

Kokoomusyleisö osoitti suosiotaan Orpon esittämälle vaatimukselle.

– Neljä vuotta sitten päätimme linjakkaasti Juha Sipilän (kesk.) kanssa, ettei lobbareita oteta neuvotteluihin. Nyt otetaan valtava askel taaksepäin. Huolissani mietin, että mitähän seuraavat kansainväliset tutkimukset esimerkiksi korruptiotasosta tässä tapauksessa sanoo, Orpo pohti medialle puheensa jälkeen.

Sdp:n, keskustan, vihreiden, Vasemmistoliiton ja Rkp:n välisissä hallitusneuvotteluissa on mukana yli 200 henkilöä. Joitakin Sdp:n ja Vasemmistoliiton neuvottelijoita on töissä tai luottamustehtävissä SAK:ssa.

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne on sanonut, että demareiden neuvottelijoilla on edessään vain Sdp:n tavoitteet Säätytalolla.

Keskustelu etujärjestöjen vaikutuksesta politiikkaan ei ole uusi asia. Vasemmistopuolueet ovat puolestaan moittineet aiemmin kokoomusta siitä, että kokoomus olisi lobattu ajamaan Elinkeinoelämän keskusliiton, Suomen Yrittäjien tai terveysalan yritysten asiaa.

Vaati myös talousraameja visioille

Kokoomuksen Orpo oli puheessaan huolissaan myös siitä, ettei hallitusneuvotteluissa ole vielä käytetty talousraameja vaan visioitu vapaasti.

– Visiot ovat sinänsä hieno asia. Jos se kuitenkin tehdään ilman realistista käsitystä talouden reunaehdoista, niin ei siitä mitään tule, Orpo puhui.

Hallitusneuvotteluissa on tarkoitus ensi viikolla ottaa mukaan talouden reunaehtoja.

Orpon mukaan kentältä tullut palaute todennäköisestä oppositioon jäämisestä on ollut ymmärtävää.

Puheenjohtaja painotti omilleen lauantaina sitä, että eurovaalit ovat kokoomukselle tärkeä paikka näyttää muille.

– Euroopan unionista pitää olla innostunut, sillä unioni on suomalaisille hyvä asia. Me uskalletaan puolustaa Eurooppaa. Tehdään kaksi asiaa: näytetään populismille ja Eurooppa-vastaisuudelle, että mikä on järkevää Suomen kannalta. Toinen asia on se, että me näytämme sille Säätytalolle kerääntyneelle porukalle, että mistä kokoomus on tehty, Orpo puhui.

Orpo luki EU:n hyviin puoliin muun muassa vakaan rauhan ajan, vapaan matkustamisen jäsenmaiden välillä, viennille tärkeät sisämarkkinat, Erasmus-opiskelijavaihdon, töiden haun EU:n alueella ja matalat asuntolainojen korot.

– Maahanmuuttokysymykset, ilmastonmuutoksen torjunta ja kasvun luominen ovat isoja asioita, joita kannattaa tehdä yhdessä muiden maiden kanssa. Jos haluamme estää sen, ettei Suomi jää samanlaiseen hallitsemattoman maahanmuuton tilanteeseen kuin 2015, se ratkaistaan eurooppalaisella rajavalvonnalla, turvapaikka- ja palautuspolitiikalla ja Afrikan auttamisella, Orpo puhui.

Orpo puhui lauantaina ennen kokoomuksen puoluevaltuuston kokousta. Häneltä pilkotti tasavallan presidentin asettaman "mallin" mukaisesti 50 euron seteli taskusta.

– EU-jäsenyys maksaa suomalaiselle 50 euron verran vuodessa. Saamme rahalla paljon, Orpo hän perusteli.