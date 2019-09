Kokoomus arvosteli ankarasti hallitusta keskituloisten verotuksen kiristämisestä, Rinne vieritti vastuun edelliselle hallitukselle

Perussuomalaiset syyttivät hallitusta ilmastolupauksen syömisestä, koska parafiinisen dieselin tuki poistetaan.

Kokoomus kävi eduskunnan kyselytunnilla hallituksen kimppuun siitä, että keskituloisen palkansaajan verotus kiristyy ensi vuonna, vaikka pääministeri Antti Rinne (sd.) oli luvannut huolehtivansa kansalaisten ostovoimasta.

– Budjettiesitys vähentää keskituloisen perheen käteen jäävää osuutta 320 eurolla vuodessa. Jos tämä perhe vielä työllistää rakennusmiehiä tai siivoojia kotitalousvähennyksellä, vuodessa käteen jäävä tulo vähenee vielä 500 eurolla siitä, mitä se aiemmin oli, koska te heikennätte kotitalousvähennystä, Kalle Jokinen (kok.) ryöpytti.

Antti Rinne puolustautui sillä, että hallitus keventää pieni- ja keskituloisen verotusta 200 miljoonalla eurolla.

– Kokoomuksen ollessa hallituksessa verotusta päätettiin kiristää nostamalla veroluonteisia maksuja, kuten nyt tapahtuu. Se on siis teidän aikaansaannoksia, Rinne kävi vastahyökkäykseen.

Rinne veti esiin lomarahaleikkaukset

Rinne jatkoi, että hallitus poistaa tällä budjetilla myös edellisen hallituksen julkisen sektorin työntekijöille tekemän lomarahaleikkauksen. Se herätti salissa ihmetystä, koska lomarahaleikkaus oli ennalta sovittu päättymään tänä vuonna.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vastasikin Rinteelle, että tämän ei kannata ottaa lomarahaleikkauksia omaan piikkiinsä hyvässä eikä pahassa.

– Se oli sovittu työmarkkinajärjestöjen kanssa.

– Mutta kun te sanotte, ettei hallitus korota pieni- ja keskituloisten verotusta, niin kyllä korottaa. Se 200 miljoonaa ei riitä lähellekään keskituloisten veronkiristysten estämiseen. Viime hallitus kompensoi joka kerta (palkan sivukulujen) maksumuutokset keskituloiselle, mutta te ette sitä tee, Orpo ihmetteli.

Rinne täsmensi, että tämän hallituksen pitää laittaa 500 miljoonaa euroa lisää rahaa vuodessa korvatakseen kunnille Orpon hallituksen leikkaukset, jotka tehtiin lomarahojen pienentämisen takia.

– Teidän ollessa hallituksessa päätettiin nostaa palkansaajien sosiaalikustannuksia työnantajien kustannusten pienentämiseksi. Se oli teidän hallituksen päätös ja se johtaa siihen, että näiden veroluonteisten maksujen takia nousevat (palkasta perittävät) kustannukset. Teidän päätösten seurauksena verotus tulee kiristymään, Rinne puolustautui.

Orpo vetosi siihen, että valta on pääministeri Rinteellä.

– Jos te ette kompensoi sosiaaliturvamaksujen kiristystä, se on teidän valinta.

"Hallitus ei edes ymmärrä, mikä on parafiininen diesel"

Kyselytunnilla kiisteltiin myös hallituksen budjettiriihessä päättämästä parafiinisen dieselin 5 sentin veroedun poistamisesta.

Perussuomalaisten Sheikki Laakson mukaan hallitus ei edes ymmärrä, mikä on parafiininen diesel, kun se pitää sen tukea yritystukena.

– Tällä ei ole yritystuen kanssa mitään tekemistä. Tämähän on etu siihen, että esimerkiksi kuljetusyrittäjä käyttää My Dieseliä sen takia, että se on ympäristöystävällistä. Tämä on verrattavissa siihen tukeen, että saadaan sähköautoja, perussuomalaisten Sheikki Laakso sanoi.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan parafiinisen dieselin tuella haettiin lähipäästöjen kannalta puhtaampaa vaihtoehtoa. Nyt autojen tekniikka ja pakokaasupäästöt ovat kehittyneet niin paljon, että viiden sentin litratuesta 4,5 senttiä on hänen mielestä turhaa.

Peter Östman (kd.) kysyi, eikö olisi ollut parempi karsia kaljarallia ylläpitävistä yritystuista kuin Nesteen My Dieselistä, joka vähentää kasvihuonepäästöjä jopa 90 prosenttia.

Pääministeri Rinteen mukaan 70 prosenttia tuetusta parafiinisesta dieselistä on fossiilista ja vain 30 prosenttia liittyy biopolttoaineisiin.

– Niin kuin ministeri Lintilä totesi, 4,5 senttiä tuesta on perusteetonta tukea.

Miksi syötte myös ilmastolupauksenne?

Vilhelm Junnilan (ps.) mukaan ympäristöystävällisen dieselin litrahinnan korotukset tulevat eduskunnan tietopalvelun laskelmien mukaan olemaan lähes 7 sentistä 13 senttiin.

– Ei ole yllätys, että hallitus upottaa kätensä tavallisen dieselauton omistavan kansalaisen taskuun. Ei ole yllätys, että kurmotatte kuljetusyrittäjiä. Mutta miksi te syötte myös ilmastolupauksenne?

Mika Lintilän mukaan biodieselin tukeen ei ole tulossa mitään muutosta, ja myös sekoitevelvoitetta on kiristetty.

– Nyt ollaan ihan eri tilanteessa kun silloin, kun parafiinisen tuki tehtiin.