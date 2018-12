"Kokoomuksen vaalitunnelma voi muuttua kireäksi, jos sote päättyy mahalaskuun", sanoo Eduskuntatutkimuskeskuksen Markku Jokisipilä

Eduskuntavaalit ovat reilun neljän kuukauden kuluttua. Sdp on ollut pitkään mielipidetiedustelujen ykköspuolue.

Onko kokoomuksella mahdollisuuksia nousta pääministeripuolueeksi Markku Jokisipilä?

– Kokoomuksella on edelleen ihan hyvät mahdollisuudet nousta pääministeripuolueeksi. Jos katsoo eroa puolueiden välillä, niin sitä on pari prosenttiyksikköä. Jos vertaa tämänhetkistä tilannetta kannatuskyselyissä tilanteeseen, joka oli neljä vuotta tai kahdeksan vuotta sitten, niin tästä hetkestä vaalipäivään parin prosenttiyksikön, ja jopa suuremmatkin muutokset kannatuksessa ovat mahdollisia, mikä riittäisi nostamaan kokoomuksen helposti pääministeripuolueeksi. Kaikki on ihan mahdollista.