Kokoomuksen Orpo esittää, että hallitustunnustelija olisi sdp:n pääministeriehdokas – "On hieman erikoista, että Antti Rinne toimisi tunnustelijana"

Onhan se erikoista että juuri luottamuksen menettänyt henkilö alkaisi tehdä tunnusteluja seuraavaan hallituskokoonpanoon? Eikö siihen ole vähemmän ryvettyneitä henkilöitä olemassa? Kokoomukselle olisi auennut persujen kanssa hallitusovet, mutta kun on ehtinyt möläyttää että he eivät sovi samaan hallitukseen. Nyt taitaa käydä niin että tämä jo kertaalleen ryvettynyt porukka runnotaan uudelleen kasaan! En ole ennustaja, mutta epäilen että palaneen raunioille on mahdoton rakentaa vilpitöntä toimivaa uutta hallitusta! Jäljelle jää ainut järkevä konsti! Ja sen uudet vaalit !! Tässä tapauksessa tämä trilleri saisi yhtä jännittävän jatkon.... senhän persut voittaisi ylivoimaisesti ja ketkä alkaisivat heidän kanssaan johtaa tätä maata?