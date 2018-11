Kokoomuksen Mia Laiho: "Vaarallisten tartuntatautien rokotteet on muutettava pakollisiksi"

On aika panna rajat kiinni ja epidemian aikaan lento-ja matkustuskiellot päälle.Miten suomalaisille voidaan vaatia koko ajan rokotuksia,koska rokotteet maksavat ainakin aikuisille.Alaikäiset saavat toki ilmaiseksi neuvolassa ja hyvä niin.Tänne Suomeen tuodaan tahallaan tappavia tauteja sekä turistina että pakolaisina.Rajalla on tarkistettava rokotukset tai rokotettava karanteenissa olo aikana.Karanteenit pakollisiksi,turistit sinne vaan odottamaan tuloksia.Samalla saadaan dna näyte esim.pakolaisilta ja luvattomasti tulevilta joilla ei ole henkilöllisyyttä eivätkä tiedä keitä ovat ja kuinka vanhoja ovat.Suomessa ei ollut mitään vakavia tauteja ennen näitä pakolaislaumoja vai oliko se turistiryntäystä. Suomalaiset yleensä saavat rokotteet jo vauvoina, näin kitkettiin tautiepidemioita. Jos viranomaiset eivät tee taudin kantajille vaadittavia tutkimuksia on turhaa vaatia oman maan kansalaisilta maksullisia rokotteita.Mistä sen tietää vaikka rokotteissa jaetaan ihmisille tietylle ryhmälle erilaisia tauteja, vähän niinkuin terroristisena tekona.Kannattaa tutkia rokote väärennökset ym.ennen rokotuksia.Rokokkeet tulevat ulkomaisista lääketehtailta joilla voi olla väärennyksiä tai tappavia tauteja levittely mielessä/testaus.