Koko Suomen asuttuna pitäminen ei ole mahdollista, sanoo asiantuntija – Asuntomarkkinat repeävät rajusti kahtia

Lisäksi lapsiperheen arki varsinkin "halutulla" pääkaupunkiseudulla on vaikeaa lasten päiväkoti-iässä. Kun lukee kommenttipalstoja, niin eipä hyvältä kuulosta. Lapsi pitää ajaa päiväkotiin 30-60 min. päähän ja sitten vielä itse töihin siitä toiseen suuntaa. Päiväkotipaikat ovat kortilla ja paikasta lähipäiväkodissa ei voi haavaillakaan. Niinpä moni perhe muuttaa lasten synnyttyä näihin "katoaviin" reunuskuntiin. Sieltä saa asunnon puolet halvemmalla, oman pihan ja päiväkoti kivenheiton päässä. Lapset voivat kävellä tai pyöräillä kouluun. Harrastuspaikat ovat lähellä. Se on etu perheelle, jossa on kouluikäisiä lapsia. Menevälle sinkkuparille kaupungin keskusta voi olla hyvä ratkaisu.

Helsingissä taitaa muuten katuparkkimaksu olla 700 euroa vuodesa. Reunakunnissa voi parkkeerata auntonsa ilimatteeksi omalle pihalle.