Koko Suomeen suunnitellaan yhteistä päivystyspuhelinnumeroa, johon ohjataan hätänumeroon kuulumattomat puhelut

Tavoitteena on ohjata hätänumeroon kuulumattomat puhelut samaan paikkaan vielä tämän vuoden loppuun mennessä.

Pitäisiköhän lähteä päivystykseen? Tämän vuoden lopulla tämänkaltaisissa ongelmissa auttaa valtakunnallinen puhelinnumero 116 117.

Sosiaali- ja terveydenhuollon päivystyksen valtakunnallinen neuvonta- ja ohjauspalvelu on käytössä koko Manner-Suomessa tämän vuoden loppuun mennessä. Uuden palvelunumeron on tarkoitus parantaa palvelua, vähentää päivystyskäyntejä ja ensihoidon tehtäviä. Tärkeänä tavoitteena on myös ohjata hätänumeroon kuulumattomat neuvonta- ja ohjaustyyppiset yhteydenotot oikeaan paikkaan.

Tällä hetkellä päivystysapu on jo käytössä Etelä-Karjalan, Helsingin- ja Uudenmaan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien alueella.

Palvelu on viralliselta nimeltään Päivystysapu, ja sinne jo edellä mainittujen alueiden asukkaat voivat soittaa päivystyksellisissä sosiaali- ja terveysongelmissa, joissa ei ole kyse hätätilanteesta.

Valtakunnallisen puhelinnumeron kautta annettavan palvelun tuottavat alueellisesti ensivaiheessa sairaanhoitopiirit ja jatkossa tulevat maakunnat.

Palvelun on tarkoitus täydentää Hätäkeskuslaitoksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon päivystysten toimintaa. Palveluun liittyy myös valtakunnallisia digitaalisia neuvontapalveluita.

Hätätilanteessa oikea numero on jatkossakin hätänumero 112.